Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej: jak bardzo trzeba nam jedności

Do uczciwości, prawości w kształtowaniu naszego życia osobistego, rodzinnego i wspólnotowego wezwał na Jasnej Górze Prymas Polski abp Wojciech Polak. Z udziałem tysięcy pielgrzymów i polskich biskupów w Sanktuarium odbyły się główne uroczystości ku czci Matki Bożej Częstochowskiej.

Prymas w homilii zwrócił uwagę, że trzeba oczyszczenia serca, niezbędnego do budowania relacji i pokoju.

Prymas: Trzeba odwagi pokoju

"Niech dotrze jeszcze raz do naszych serc wołanie o szacunek, o poszanowanie dla ludzkiej godności, o szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech dotrze do naszych serc troska o wychowanie młodych ludzi zgodnie z Duchem Chrystusowej Ewangelii, nie przeciw Bogu i przeciw człowiekowi" - mówił abp Polak.

Prymas apelował o życie w miłości i sprawiedliwości, o wyrzeczenie się siebie i wzajemne poszanowanie. - "Trzeba odwagi pokoju. Wszyscy wiemy i doświadczamy jak bardzo trzeba nam dziś jedności i społecznego pokoju, przebaczenia i wzajemnego porozumienia, troski o nasze wspólne bezpieczeństwo i jednocześnie prawdziwego otwarcia umysłu i serca na szukających pomocy i wsparcia. Także tych, którzy uciekają przed wojną, głodem, cierpieniem" – powiedział Prymas.

O. Chrapkowski: Wiara nie jest tylko sprawą prywatną

Generał zakonu paulinów Ojciec Arnold Chrapkowski na rozpoczęcie Mszy świętej podkreślał, że w czasach wyzwań od Maryi można czerpać nadzieję, wskazywał na potrzebę i odwagę w wyzwaniu wiary.



"Wiara nie jest tylko sprawą prywatną, ale wspólną. Niech stanie się źródłem życia osoby, rodziny i narodu. Mamy prawo wyznawać swoją wiarę w przestrzeni publicznej, mówić o Bogu otwarcie, uczyć o Nim w szkole. Prośmy, byśmy potrafili żyć wiarą, wyrażać ją słowami, czynem i gestem. Byśmy w różnorodności uczyli się jedności i dialogu, wzajemnego szacunku i wsparcia" – mówił o. Chrapkowski.

"Prośmy, by Bóg przez Maryję obdarzył nie tylko wielkich przywódców świata, ale także każdego z nas, umiejętnością cieszenia się życiem, trudną sztuką dialogu i mądrością, która pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją. Nosimy w sercach lęk o pokój, dlatego razem z papieżem Leonem wołamy do Pana, aby obdarzył nas pokojem i sprawiedliwością oraz otarł łzy tych, którzy cierpią z powodu wojen i konfliktów" – modlił się o. Arnold Chrapkowski.

W uroczystościach uczestniczyły tysiące wiernych. Fot. KEP

Święto ma charakter dziękczynny za szczególną rolę Maryi w dziejach narodu polskiego. W przekonaniu wiernych jest ona obrończynią najwyższych wartości - wiary, obyczajów chrześcijańskich, ducha, kultury i języka ojczystego. Tradycyjnie, w tym dniu podczas Sumy ponowione zostały Jasnogórskie Śluby Narodu, których autorem jest bł. kardynał Stefan Wyszyński.

Wszyscy jesteśmy pielgrzymami

Podczas tegorocznej uroczystości zainaugurowany został trzeci etap peregrynacji kopii Jasnogórskiego Wizerunku. Obraz Nawiedzenia przekazany został do diecezji sosnowieckiej.

Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej odbywają się z udziałem rzeszy pątników. Od 16 do 26 sierpnia, w 81 pielgrzymkach pieszych na Jasną Górę przyszło blisko 30 tys. osób.

"Chciałam podziękować Matce Bożej za pierwszy rok małżeństwa i prosić Matkę Bożą o łaski na kolejne lata wspólnego życia" - mówiła jedna z uczestniczek uroczystości.

"To jest doświadczenie dla nas wszystkich i wskazuje na to, że my na ziemi jesteśmy pielgrzymami" - dodawał inny pielgrzym.

Na koniec uroczystości zaplanowano Mszę św. o godz. 19.00 pod przewodnictwem abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Matka Boża Jasnogórska jest patronką archidiecezji częstochowskiej.

@JasnaGóraNews/ Anna Przewoźnik