Ubodzy z Albano, ostatni, na obiedzie z Papieżem będą pierwszymi

Stu ludzi ubogich, żyjących na marginesie, zasiądzie w niedzielę do stołu z Papieżem Leonem XIV w Borgo Laudato sì w Castel Gandolfo. Podczas wspólnego posiłku będą mogli opowiedzieć Ojcu Świętemu swoje historie, poczuć bliskość, domową atmosferę. Ostatni w społeczeństwie, przy stole z Papieżem będą pierwszymi.

Daniele Piccini – Watykan

Tak właśnie stanie się w najbliższą niedzielę, 17 sierpnia, w Castel Gandolfo, gdzie – po modlitwie Anioł Pański – papież Leon XIV zasiądzie do obiadu wraz ze stu gośćmi Caritas Diecezjalnej z Albano Laziale w Borgo Laudato si’, zakątku tego „raju na ziemi”, jakim są ogrody Pałaców Papieskich.

Proszą o czyste ubrania

Goście, niczym uczestnicy uczt z przypowieści Jezusa, już szukają swoich najpiękniejszych ubrań. Niektórzy z nich, choć nie wszyscy – ponieważ kościół jest mały – wezmą udział w animacji Mszy Świętej, którą Leon XIV odprawi o godzinie 9:30 w sanktuarium Santa Maria della Rotonda w Albano.

„Osoby bezdomne, które w niedzielę zjedzą obiad z Papieżem w Ogrodach Papieskich, poprosiły nas o możliwość wzięcia prysznica, a także o otrzymanie ładnych, czystych ubrań na to spotkanie” – wyjaśnia mediom watykańskim dyrektor Caritas diecezji Albano, Alessio Rossi, który już intensywnie przygotowuje to wydarzenie.

Lazagne, bakłażany, wcześniej aperitif

Dyrektor opowiedział także o przygotowaniach do tego niezwykłego wydarzenia. „Goście wejdą do Ogrodów Papieskich przez bramę wychodzącą na plac Pia w Albano. Wewnątrz ogrodów powstanie strefa z namiotami, w której odbędzie się obiad. Papież i goście usiądą razem przy jednym długim stole” – mówi Alessio Rossi. Dodaje, że współbiesiadnikami Leona XIV będą podopieczni Domów Przyjęć, Jadłodajni i Centrów Wsparcia Caritas w Albano. Catering zapewni lokalna firma. Przekąski i desery przygotują pizzerie oraz bary z Albano.

W menu przewidziane są lasagne z warzywami z ogrodu, bakłażany zapiekane po parmeńsku, pieczeń cielęca z ziołami polnymi, sałatka owocowa, a na koniec tradycyjny deser z tego regionu. Całość poprzedzi aperitif w ogrodach.

Stworzyć rodzinną atmosferę

Dyrektor zapewnia, że goście Papieża będą mogli swobodnie opowiadać mu o swojej sytuacji, trudnościach. „Chcemy stworzyć atmosferę całkowicie rodzinną, w duchu Caritas. Wszyscy są podekscytowani i szczęśliwi. Powiedzieli, że już o godzinie 8 rano będą w siedzibie Caritas w Albano, czekając na Mszę Świętą z Papieżem. Wielu bezdomnych mówiło nam, że chce podzielić się z nim swoimi historiami i trudnościami. Są gotowi i pełni emocji” – wyjaśnia Alessio Rossi.

Poprosił biskupa, a ten udał się do Papieża

Dyrektor opowiada, w jaki sposób udało się zorganizować to wydarzenie. „Po pierwszej wizycie Papieża Leona XIV w Albano, 20 lipca, wyraziłem naszemu biskupowi, mons. Vincenzo Vivie, pragnienie spotkania się z Ojcem Świętym razem z ubogimi. Biskup zapytał Papieża o jego gotowość, a ten – jak nam opowiedział – był bardzo zadowolony z możliwości takiego spotkania” – opowiada Alessio Rossi.

„Stolica Apostolska potwierdziła nam możliwość odprawienia o godz. 9:30 Mszy Świętej w naszym sanktuarium Santa Maria della Rotonda, którą poprowadzą nasi podopieczni, a następnie także możliwość zorganizowania obiadu w Borgo Laudato si’. To była dla nas ogromna radość. Nasza organizacyjna machina, z całym zespołem Caritas, od razu ruszyła z entuzjazmem” – dodaje dyrektor.

Goście – podopieczni ośrodków pomocy

Wyjaśnia, że przy stole z Papieżem zasiądą podopieczni tutejszego Domu Przyjęć „Cardinal Pizzardo” dla rodzin i nieletnich w Torvaianica. Znajdą sią tam również mieszkańcy noclegowni „Francesco” dla mężczyzn oraz ojcowie w separacji korzystający z mieszkań socjalnych. W spotkaniu uczestniczyć będą również podopieczni Domu Przyjęć don Orione w Anzio, goście z Dziennego Centrum i Centrum Wsparcia w Anzio i Nettuno, „Crocicchio” oraz wszyscy podopieczni Centrum Wsparcia w Albano, którego jadłodajnia codziennie obsługuje co najmniej trzydziestu bezdomnych. Pojawi się także kilku beneficjentów poradnictwa w Aprilia, oferującego wsparcie psychologiczne.

Trudna sytuacja materialna w regionie

Sytuacja materialna wielu osób na terenie diecezji Albano jest trudna. Jak wyjaśnia dyrektor Rossi, istnieją różne formy ubóstwa. Znaczące ognisko biedy występuje wzdłuż wybrzeża: Anzio, Ardea, Tor San Lorenzo, Torvaianica. Jest tam wielu bezdomnych, zarówno Włochów, jak i cudzoziemców, którzy potrzebują pryszniców, możliwości ogolenia się, pralni i noclegowni.

W bliższym regionie, Castelli Romani, są – jak wyjaśnia dyrektor Caritas - głównie rodziny tzw. „pracujących ubogich”, czyli osób, które mimo pracy nie są w stanie utrzymać rodziny z powodu problemów zdrowotnych lub zawodowych. „Takie rodziny nie wiążą końca z końcem i dlatego otrzymują pomoc żywnościową z naszych sklepów socjalnych. Jeden z nich znajduje się na przykład w Genzano” – dodaje dyr. Rossi.

Ogromna pomoc od Caritas

W związku z wieloma potrzebami Caritas diecezji udzielił pomocy 49 500 osobom, w tym 3 580 rodzinom. „Rozdaliśmy ponad 48 000 posiłków. Osoby, które w pierwszych dziesięciu miesiącach 2024 roku otrzymały artykuły inne niż żywność, to 13 000 osób. Rozdaliśmy ponad 4 480 śniadań. Z naszej opieki medycznej, prowadzonej w ambulatorium Caritas, skorzystało 473 pacjentów” – wylicza Alessio Rossi.