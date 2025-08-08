Siostry zakonne apelują, by 14 sierpnia był Dniem postu i modlitwy o pokój

Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych (UISG) ogłosiła, że 14 sierpnia obchodzony będzie światowy Dzień postu i modlitwy o pokój. Jest to wigilia uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. „Odczuwamy pilną potrzebę, aby podnieść nasze głosy, zjednoczyć nasze serca, modlić się i podjąć działania” – napisały siostry.

Linda Bordoni, Tomasz Zielenkiewicz

Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych (UISG) jest organizacją skupiającą przełożone generalne instytutów życia konsekrowanego na całym świecie. Powstała w 1965 roku, by wspierać formację duchową i apostolską sióstr zakonnych oraz umacniać ich wspólnotę na poziomie międzynarodowym. W obliczu wojen, które nadal dotykają tak wiele narodów na całym świecie – od Gazy po Sudan, od Ukrainy po Mjanmę, od Haiti po Demokratyczną Republikę Konga i Syrię – Unia wystosowała pilny apel o ogłoszenie światowego Dnia Postu i Modlitwy o pokój 14 sierpnia, w wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

„Jako kobiety pokoju, obecne na peryferiach świata i zanurzone w cierpieniu ludzkości” – deklarują siostry z UISG – „odczuwamy pilną potrzebę, aby podnieść nasze głosy, zjednoczyć nasze serca, modlić się i podjąć działania”. Siostry przypominają, że modlitwa i solidarność są „potężną odpowiedzią na globalne cierpienie spowodowane wojną, wysiedleniami i niesprawiedliwością”. Dlatego zaproszone do przyłączenia się nie tylko wspólnoty zakonne, ale wszyscy ludzie dobrej woli.

„W tak wielu miejscach twarze są naznaczone bólem, domy są zniszczone, społeczności rozdarte” – czytamy w oświadczeniu UISG, w którym zaznaczono, że „kobiety i dzieci często cierpią najbardziej”.

„Nie możemy czekać” – napisały siostry. Zaznaczono, że dzień będzie przebiegał pod znakiem trzech konkretnych działań:

- Wspólna modlitwa i refleksja nad Słowem Bożym w świetle obecnych wojen i kryzysów humanitarnych.

- Wezwanie do sprawiedliwości i pojednania, nakłanianie władz cywilnych i kościelnych do podążania ścieżkami pokoju, rozbrojenia i ochrony praw człowieka.

- Angażowanie się w konkretną solidarność poprzez wspieranie tych, którzy cierpią, poprzez sieci pomocy humanitarnej i przyjmowania uchodźców.

„Nie możemy czekać. Pokój musi być budowany – i musi być budowany wspólnie” – czytamy w apelu. „W świecie naznaczonym przemocą UISG nadal wierzy, że światło Ewangelii, sprawiedliwości i braterstwa może nadal świecić” – dodały siostry z Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych. Organizacja udostępniła materiały online, w tym przewodnik modlitewny.

Dostępne na stronie: https://www.uisg.org/en/news/prayer-peace-august-14-prayer-fasting-2025/