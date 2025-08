Rzym: Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie domem dla młodzieży z różnych stron świata

W ostatnich dniach Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie przyjął setki młodych ludzi – zarówno tych, którzy potrzebowali noclegu podczas Jubileuszu Młodzieży, jak też przychodzących na modlitwę. Administrator tej instytucji ks. Tomasz Jarosz przypomina, że świątynia – której historia od początku wiąże się z obchodami Jubileuszu – czeka także na tych, którzy dopiero planują udział w Roku Świętym.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Owoc Roku Świętego 1575

Rok jubileuszowy to szczególny czas dla Kościoła i Hospicjum św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzymie. Jak przypomina administrator ks. Tomasz Jarosz, jego początki sięgają końca XVI w. i ówczesnego Roku Świętego 1575. „Wtedy właśnie pojawiła się idea, żeby powstał ośrodek, który miałby służyć polskim pielgrzymom, przybywającym licznie do Wiecznego Miasta”.

Trzy lata później papież Grzegorz XIII wydał bullę fundacyjną, a 13 lat później polski ośrodek duszpasterski – pierwszy poza granicami Polski – rozpoczął działalność. Konsekracji kościoła dokonał wówczas kard. Jerzy Radziwiłł.

Młodzi w kościele św. Stanisława (© Natalia Pieśniewska, Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie)

Młodzi przynieśli nowy entuzjazm

Z okazji Roku Świętego 2025 kościół św. Stanisława BM w Rzymie został wyznaczony jako jedna ze świątyń w której, pod zwykłymi warunkami, można uzyskać odpust jubileuszowy. I choć od początku Jubileuszu odwiedzają go liczni pielgrzymi, niedawny napływ młodzieży, która przyjechała na swoje spotkanie z Papieżem, był wydarzeniem nieporównywalnym z wcześniejszymi.

„Przez cały tydzień tych grup było bardzo wiele. Były takie dni, że odprawianych było nawet osiem dodatkowych Mszy świętych. Oprócz Polaków, byli też m.in. Francuzi, Portugalczycy, Brazylijczycy, Hiszpanie. Także Koreańczycy – podkreśla ks. Jarosz. – Przynosili do naszego kościoła wielki entuzjazm. Cieszy nas, że także wspólnie z nimi możemy realizować naszą misję. Także tę, którą jest udzielanie dachu nad głową. W ostatnich dniach w naszej strukturze miejsca noclegowe znalazło ponad 130 osób”. Bowiem przy kościele gościnę otrzymali też pielgrzymi m.in. z archidiecezji krakowskiej i katowickiej.

Ks. Tomasz Jarosz (© Natalia Pieśniewska, Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie)

Świadectwo dla miasta i świata

Administrator Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie podkreśla, że świadectwo wiary, jakie młodzi ludzie pozostawili w Wiecznym Mieście jest bardzo ważne, a doświadczenie Jubileuszu i spotkania z Papieżem z pewnością wyda w ich życiu owoce.

„Każdy ma swoją historię, każdy ma swoją drogę, ale na pewno taki przyjazd tutaj dla nich, niezależnie czy byli z Polski, czy z innych krajów, to duża okazja do umocnienia duchowego, do wzajemnego umocnienia, spotkania z rówieśnikami. A świat bardzo dziś potrzebuje ich autentycznego świadectwa, które widzieliśmy w tych dniach w kościołach i na ulicach Rzymu” – mówi ks. Tomasz Jarosz.

I przypomina, że Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM, położony w historycznym centrum Rzymu jest otwarty dla polskiej młodzieży i wszystkich pielgrzymujących przez cały rok, nie tylko podczas dużych, jubileuszowych spotkań.

Kościół św. Stanisława był bardzo ważnym miejscem dla wielu uczestników Jubileuszu Młodzieży (© Natalia Pieśniewska, Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie)