Przewodniczący KEP: Proszę wszystkich wiernych w Polsce o modlitwę w intencji pokoju
Przewodniczący Episkopatu prosi także, by tego dnia, podczas sprawowania Eucharystii, dodać w modlitwie powszechnej wezwanie w intencji pokoju.
Podczas środowej audiencji generalnej, 25 sierpnia br., Ojciec Święty zaapelował, aby w najbliższy piątek, 22 sierpnia, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, podjąć modlitwę i post, „błagając Pana, aby obdarzył nas pokojem i sprawiedliwością oraz otarł łzy tych, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów zbrojnych”.
BP KEP
Publikujemy pełny tekst apelu Przewodniczącego KEP:
Warszawa, 20 sierpnia 2025 r.
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu,
od kilku lat trwa wojna za naszą wschodnią granicą, a od 24 lutego 2022 roku prowadzone są pełnoskalowe działania wojenne na terenie Ukrainy. Z wielkim zaangażowaniem obserwujemy trwające rozmowy o trwałym i sprawiedliwym pokoju. 20 sierpnia 2025 roku, na zakończenie Audiencji Generalnej, Ojciec Święty Leon XIV zwrócił się z następującym apelem do wszystkich wiernych:
„W najbliższy piątek, 22 sierpnia, będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Maryja jest Matką wierzących tutaj, na ziemi, i jest również wzywana jako Królowa Pokoju.
Podczas gdy nasza ziemia nadal jest okaleczana przez wojny w Ziemi Świętej, na Ukrainie i w wielu innych regionach świata, zachęcam wszystkich wiernych, aby dzień 22 sierpnia przeżyli, podejmując post i modlitwę, błagając Pana, aby obdarzył nas pokojem i sprawiedliwością oraz otarł łzy tych, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów zbrojnych.
Niech Maryja, Królowa Pokoju, wstawia się za nami, aby narody znalazły drogę do pokoju”.
W związku z apelem Ojca Świętego, proszę wszystkich wiernych w Polsce o modlitwę w intencji pokoju. Proszę, by w naszej Ojczyźnie tego dnia, podczas sprawowania Eucharystii, dodać w modlitwie powszechnej wezwanie w intencji pokoju.
Maryja Królowa Pokoju niech wyprasza całemu światu łaskę pokoju.
+ Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Gdański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
