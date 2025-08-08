Ponad pół miliarda euro od Kościoła w Niemczech na projekty międzynarodowe

595 milionów euro na projekty międzynarodowe związane z duszpasterstwem, rozwojem, edukacją i pomocą humanitarną przekazały w ubiegłym roku niemieckie diecezje, zgromadzenia misyjne i organizacje humanitarne – wynika z raportu.

Wojciech Rogacin - Watykan

Takie dane znalazły się w raporcie rocznym z 2024 o Kościele powszechnym, opublikowanym przez Światową Konferencję Kościelną, o którym informuje katolicka Agencja SIR

Cytowany w raporcie bp Bertram Meier z Augsburga – przewodniczący komisji stosunków zagranicznych z Kościołami w Konferencji Episkopatu Niemiec, wyraził uznanie dla rozmiaru udzielonej pomocy. „Wiele osób angażuje się w dzieło Kościoła powszechnego” – podkreślił. Jednocześnie zaznaczył, że zaangażowanie Kościoła na poziomie międzynarodowym przynosi konkretną i pozytywną zmianę w życiu jednostek i wspólnot.

We wstępie do raportu bp Meier akcentuje wyjątkowy charakter kościelnej współpracy międzynarodowej: jest ona postrzegana „jako pomoc do samopomocy, oparta na wierze i prowadzona w duchu braterskiej współpracy”. Taka forma współdziałania przekracza granice państwowe i różnice kulturowe – informuje agencja SIR.

W ubiegłym roku działalność Kościoła na świecie była finansowana głównie z darowizn, kolekt i podatku kościelnego – dodaje agencja SIR.