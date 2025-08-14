Polskie ślady św. Maksymiliana Kolbego w Rzymie

Rajmund Kolbe – później znany jako o. Maksymilian Maria – przybył do Rzymu w 1912 r., aby kontynuować swoją formację w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych. Studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (doktorat z filozofii) oraz na Papieskim Uniwersytecie św. Bonawentury, gdzie uzyskał doktorat z teologii. Choć miejsc, gdzie przebywał przez kolejna lata (do 1919 r.) w Wiecznym Mieście jest sporo to przedstawiamy punkty na mapie zwiedzania, gdzie zachowały się wyraźne „polskie akcenty”.

ks. Marek Weresa – Watykan

Muzeum i hotel: ślad formacji i pamięć duchowa

Miejsce jego studiów – międzynarodowe kolegium zakonne, dziś mieści część hotelową znaną jako Hotel Kolbe. W jednej z sal, gdzie Rajmund Kolbe rozpoczynał formację duchową, utworzono muzeum poświęcone jego osobie. Dzięki temu miejsce to łączy dziś historię, duchowość i pielgrzymowanie. Hotel ten, usytuowany blisko Forum Romanum i Koloseum, stanowi wyjątkowe miejsce, połączenie przeszłości z duchową refleksją teraźniejszości.

Święcenia kapłańskie i pierwsza Msza św.





28 kwietnia 1918 r. Maksymilian Kolbe został wyświęcony na kapłana przez kard. Basilio Pompilja w barokowym Bazylice św. Andrzeja della Valle w Rzymie.

Bazylika św. Andrzeja della Valle ((© don Marek Weresa))

Już następnego dnia odprawił Mszę św. prymicyjną w Bazylice Sant’Andrea delle Fratte w kaplicy Matki Bożej. W tym samym miejscu nawrócił się w 1842 r. Alphonse Ratisbonne. Dziś w kościele odnajdziemy popiersie św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz pamiątkową tablicę, którą pobłogosławił kard. Józef Glemp w 1983 r.

Bazylika Sant’Andrea delle Fratte ((© don Marek Weresa))

Franciszkańskie punkty

Niedaleko od wspomnianych już kościołów możemy zajrzeć do Bazyliki św. Dwunastu Apostołów. Posługę duszpasterską w bazylice sprawują oo. franciszkanie. Tutaj, zawsze 1 stycznia, klerycy z Kolegium Serafickiego śpiewali hymn „Veni Creator” i otrzymywali błogosławieństwo eucharystyczne na cały rok. W tej uroczystości uczestniczył również Maksymilian Kolbe. Na jednym z filarów świątyni odnajdziemy tablicę, która została zainstalowana w 1992 r. i upamiętnia postać polskiego męczennika.

Bazylika św. Dwunastu Apostołów ((© don Marek Weresa))

Ostatnią świątynią – w której także posługę duszpasterską sprawują franciszkanie – jest kościół św. Doroty na Zatybrzu. Tutaj znajdują się dwie tablice upamiętniające św. o. Kolbego. Pierwsza z 2008 r. z okazji 90. rocznicy odprawienia w tym kościele dwóch Mszy św. przez o. Maksymiliana (18 maja i 13 czerwca 1918 r.). Druga (z 2018 r.) jest pamiątką 100-lecia tamtych wydarzeń.

Kościół św. Doroty na Zatybrzu ((© don Marek Weresa))

Dziedzictwo, które trwa

Rzymski etap życia Kolbego miał decydujące znaczenie dla rozwoju jego duchowości, formacji i dzieł. Jego wpływ i spuścizna pozostają widoczne nie tylko w Polsce, ale także w stolicy Włoch. Rzym to nie tylko miejsce studiów Kolbego, ale przede wszystkim duchowa scena, na której umocniło się jego powołanie do służby Bogu i Kościołowi.