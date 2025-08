Polscy policjanci na Jubileuszu Młodzieży: służymy, by pielgrzymi byli bezpieczni

Polscy policjanci patrolują ulice Rzymu wspólnie z włoskimi służbami. Działają tam, gdzie gromadzą się nasi pielgrzymi – żeby czuli się bezpiecznie i mogli w spokoju przeżywać Jubileusz Młodzieży.

Karol Darmoros i ks. Marek Weresa - Watykan

Polska Policja na Jubileuszu



Na Jubileusz Młodzieży do stolicy Włoch przybyły setki tysięcy pielgrzymów. Wśród nich także ponad 20 tysięcy młodych z Polski. W trosce o ich bezpieczeństwo, polscy policjanci pełnią służbę wspólnie z kolegami z Włoch i innych krajów.

„Działamy na podstawie współpracy między polską Policją a włoską. Wspieramy Polizia di Stato i Carabinieri” – mówi Radiu Watykańskiemu-Vatican News sierż. Maciej Orzechowski z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Jak dodaje, służba polega na udziale we wspólnych patrolach pieszych i zmotoryzowanych. „Działamy tam, gdzie skupiają się nasi obywatele, żeby cieszyli się z tego wydarzenia i byli bezpieczni w danym miejscu” – tłumaczy funkcjonariusz.

Na czas trwania Jubileuszu Młodych został uruchomiony specjalny numer kontaktowy dla pielgrzymów, pod którym można się skontaktować bezpośrednio z polskimi funkcjonariuszami pełniącymi służbę w Rzymie: +48 509 844 739.

Zawsze blisko pielgrzyma

Obecność funkcjonariuszy w polskich mundurach nie pozostaje niezauważona. „Młodzi są zdziwieni, gdy zobaczą nasz mundur, witają się z nami, robią zdjęcia, pytają, co tu robimy. Jest bardzo pozytywny odbiór” – przyznaje podkom. Krzysztof Wakuła z Komendy Głównej Policji. Jak podkreśla, pielgrzymi zawsze mogą zwrócić do policjantów. „Służymy pomocą, po to by młodzi czuli się tu bezpiecznie” – dodaje podkomisarz Wakuła.

Patrole obecne są m.in. przy Bazylice św. Piotra, w pobliżu Casa Polonia, a także na dworcach i stacjach metra. To miejsca, w których gromadzą się polscy uczestnicy spotkania.

Międzynarodowa służba dla wspólnego celu

Włoskie służby, na wniosek których do Rzymu zostali skierowani polscy policjanci, doceniają takie wsparcie. „To operacja na skalę światową. Działamy z innymi funkcjonariuszami z Portugalii, Albanii, Francji czy Hiszpanii” – podkreśla sierż. Orzechowski.

Całość przedsięwzięcia koordynuje Główny Sztab Policji KGP wspólnie z Biurem Prewencji Policji KGP we współpracy z Ambasadą Republiki Włoskiej w Warszawie.