Pieszo, biegiem, rowerami – tysiące pielgrzymów docierają na Jasną Górę

Aż 11 pielgrzymek pieszych wchodzi dziś na Jasną Górę, w tym 10 o charakterze diecezjalnym i jedna z paulińskiej parafii na Słowacji. Przybywają też liczne grupy rowerowe oraz biegacze.

Najwięcej zmagań z upałem, deszczem, odciskami na stopach oraz innymi słabościami doświadczyli pątnicy tzw. dalekodystansowych pielgrzymek: szczecińskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i pelplińskiej. Najdłuższą trasę, bo aż niemal 644 km pokonali pątnicy z Pustkowa w ramach pielgrzymki szczecińskiej.

Najdłuższa pielgrzymka

„Jestem na pielgrzymce pierwszy raz w życiu. Dlaczego z Pustkowa? Dlatego, że obiecałam Matce Bożej, że jeśli kiedykolwiek pójdę, będzie to najdłuższa, jaka idzie w Polsce - w podziękowaniu za uratowanie życia – powiedziała Magdalena pochodząca z Wyszkowa pod Warszawą.

O trzeźwość i za tych, którym nie dane było przybyć

W intencji powołań kapłańskich i zakonnych biskup z Kalisza Łukasz Buzun „wykręcił kilometry” na rowerze a ministranci przybiegli w sztafecie. Natomiast biegacze z diec. radomskiej pokonywali kilometry i własne słabości w intencji pokoju na świecie, za rodziny i Ojczyznę. O trzeźwość w narodzie modlili się z kolei uczestnicy radomskiej Trzeźwościowej Pielgrzymki Rowerowej.

Pielgrzymi na ulicach Częstochowy. Fot. Krzysztof Świertok

Pątnicy pielgrzymki radomskiej, zwłaszcza grupy 3, w którą wjechał pijany kierowca i ucierpiało 10 osób, podkreślali: „Maryjo, przynieśliśmy Ci wszystkich, którzy nie mogli iść dalej sami”.

Pielgrzymki wchodzą już od piątej rano

Na jasnogórskim kanale YouTube odbywa się transmisja także wejść pieszych pielgrzymek.

Jutro w wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wejścia pielgrzymek rozpoczną się już po godzinie piątej rano.

Mirosława Szymusik Biuro Prasowe @JasnGóraNews