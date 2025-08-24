Pierwsza rzeźba przyszłego świętego millenialsa – Carla Acutisa

W Asyżu odsłonięto rzeźbę przedstawiającą bł. Carlo Acutisa klęczącego u stóp Chrystusa. Dzieło zostało wykonane z brązu przez znanego kanadyjskiego artystę Timothy’ego Paula Schmalza – informuje agencja SIR. To pierwsza rzeźba, która oddaje hołd przyszłemu świętemu z pokolenia millenialsów, który zostanie kanonizowany 7 września wraz z Pier Giorgio Frassatim.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik



Acutis, znany jako „influencer Boga”, wykorzystywał internet do szerzenia kultu Eucharystii, dokumentując eucharystyczne cuda z całego świata i ukazując, jak wiara może łączyć się z technologią. W rzeźbie Carlo trzyma laptopa, na którego ekranie widnieją kielich i patena – symbol tego, że za pomocą technologii ukazywał światu Najświętszą Eucharystię. Przy jego plecaku zawieszona jest także proca, którą artysta Schmalz interpretuje jako odniesienie „do Dawida stojącego naprzeciw Goliata: młodzieńca, który stawia czoło współczesnej kulturze świeckiej za pomocą narzędzi świata cyfrowego, a swoją siłę czerpie z filaru krzyża”.

Rzeźba „St. Carlo at the Cross” (Carlo przy krzyżu) jest darem, jaki kanadyjski artysta przekazał miastu. Komentując swoją pracę, powiedział: „W miarę jak włączamy nowe postacie do grona świętych katolickich, dodajemy również nowe dzieła sztuki; oba te elementy wzbogacają nasze dziedzictwo i nasze rozumienie wiary”.

Kanonizacja Carlo Acutisa, znanego jako „święty millenialsów” oraz bł. Pier Giorgia Frassatiego odbędzie się w niedzielę 7 września w Rzymie. Będzie jej przewodniczył papież Leon XIV. Wydarzenie to, wpisujące się w obchody Roku Jubileuszowego, będzie miało ogromne znaczenie także dla Asyżu – miasta, które przechowuje doczesne szczątki młodego błogosławionego i które –jak podaje agencja SIR – już przygotowuje się na niezwykły napływ wiernych w dniach poprzedzających i następujących po ceremonii.