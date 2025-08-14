Pielgrzymka na Jasną Górę: Młody Kościół ma się dobrze

Jest więcej młodzieży, więcej rodzin z dziećmi - oceniają przewodnicy, zwłaszcza pieszych, pielgrzymek na Jasną Górę. Dziś kulminacja pątniczego ruchu przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. – Nadzieja ma twarz pielgrzymów – mówi przeor Jasnej Góry i zaprasza na świętowanie 15 sierpnia.

Oprócz pielgrzymek diecezjalnych na Jasną Górę przyszli dziś m.in. żołnierze, strażacy, studenci i osoby z niepełnosprawnością.

"Mlody Kościół ma się dobrze"

Piesze pielgrzymki to entuzjazm wiary młodych. - Pielgrzymka jest po prostu takim miejscem, gdzie nabieramy innej perspektywy. Jest to na pewno wyjątkowy czas pod względem rozwoju swojej wiary, nauki pokory. To, że jesteśmy na pielgrzymce świadczy o tym, że młody Kościół ma się dobrze, tylko trzeba się nim zaopiekować i go zauważyć – mówili młodzi pielgrzymi z Podlasia.

Wigilia uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest kulminacją wejść pielgrzymek na Jasną Górę. Fot. o. Michał Bortnik

Pielgrzym nie może siedzieć, musi wyruszyć

Byli i tacy, którzy po latach powrócili na pątniczy szlak. Wśród nich na przykład biskup Szymon Stułkowski z Płocka, który przyszedł po 40-letniej przerwie. - Dlatego, że Ojciec Święty Franciszek rzucił hasło „pielgrzymi nadziei”, a pielgrzym nie może siedzieć za biurkiem ani w kaplicy domowej czy w katedrze, tylko musi wyruszyć. Bardzo piękne doświadczenie żywego pielgrzymującego Kościoła – wyjaśniał bp Stułkowski.

Kulminacja pielgrzymek

Zwieńczeniem pielgrzymkowego szczytu na Wniebowzięcie jest wejście 314. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, którą organizują i prowadzą paulini. To pielgrzymka symbol, dziedzictwo, nie tylko natury religijnej, lecz także kulturowej, a więc związanej z historią Polski. Jest też „matecznikiem” wielu innych obecnych pielgrzymek diecezjalnych.

Obok warszawskiej paulińskiej, dziś dotarli również uczestnicy pielgrzymek: podlaskiej, płockiej, warszawskiej akademickiej, łowickiej, zamojsko-lubaczowskiej, lubelskiej, salezjańskiej grupy ewangelizacyjnej, diecezji warszawsko-praskiej i z Tomaszowa Mazowieckiego.

Wejścia pieszych pielgrzymek potrwają dziś prawie do wieczora. Jutro Suma odpustowa sprawowana będzie o godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie.

Mirosława Szymusik