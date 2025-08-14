Szukaj

Pielgrzymi przed jasnogórskim sanktuarium. Fot. o. Michał Bortnik Pielgrzymi przed jasnogórskim sanktuarium. Fot. o. Michał Bortnik 
Kościół

Pielgrzymka na Jasną Górę: Młody Kościół ma się dobrze

Jest więcej młodzieży, więcej rodzin z dziećmi - oceniają przewodnicy, zwłaszcza pieszych, pielgrzymek na Jasną Górę. Dziś kulminacja pątniczego ruchu przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. – Nadzieja ma twarz pielgrzymów – mówi przeor Jasnej Góry i zaprasza na świętowanie 15 sierpnia.

Oprócz pielgrzymek diecezjalnych na Jasną Górę przyszli dziś m.in.  żołnierze, strażacy, studenci i osoby z niepełnosprawnością.

"Mlody Kościół ma się dobrze"

Piesze pielgrzymki to entuzjazm wiary młodych. - Pielgrzymka jest po prostu takim miejscem, gdzie nabieramy innej perspektywy. Jest to na pewno wyjątkowy czas pod względem rozwoju swojej wiary, nauki pokory. To, że jesteśmy na pielgrzymce świadczy o tym, że młody Kościół ma się dobrze, tylko trzeba się nim zaopiekować i go zauważyć – mówili młodzi pielgrzymi z Podlasia.

Wigilia uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest kulminacją wejść pielgrzymek na Jasną Górę. Fot. o. Michał Bortnik
Wigilia uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest kulminacją wejść pielgrzymek na Jasną Górę. Fot. o. Michał Bortnik

Pielgrzym nie może siedzieć, musi wyruszyć

Byli i tacy, którzy po latach powrócili na pątniczy szlak. Wśród nich na przykład biskup Szymon Stułkowski z Płocka, który przyszedł po 40-letniej przerwie. - Dlatego, że Ojciec Święty Franciszek rzucił hasło „pielgrzymi nadziei”, a pielgrzym nie może siedzieć za biurkiem ani w kaplicy domowej czy w katedrze, tylko musi wyruszyć. Bardzo piękne doświadczenie żywego pielgrzymującego Kościoła – wyjaśniał bp Stułkowski.

Kulminacja pielgrzymek

Zwieńczeniem pielgrzymkowego szczytu na Wniebowzięcie jest wejście 314. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, którą organizują i prowadzą paulini. To pielgrzymka symbol, dziedzictwo, nie tylko natury religijnej, lecz także kulturowej, a więc związanej z historią Polski. Jest też „matecznikiem” wielu innych obecnych pielgrzymek diecezjalnych.

Obok warszawskiej paulińskiej, dziś dotarli również uczestnicy pielgrzymek: podlaskiej, płockiej, warszawskiej akademickiej, łowickiej, zamojsko-lubaczowskiej, lubelskiej, salezjańskiej grupy ewangelizacyjnej, diecezji warszawsko-praskiej i z Tomaszowa Mazowieckiego.

Wejścia pieszych pielgrzymek potrwają dziś prawie do wieczora. Jutro Suma odpustowa sprawowana będzie o godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie.

 

Mirosława Szymusik

 

14 sierpnia 2025, 15:13
