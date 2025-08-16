Oazowicze z Archidiecezji Warszawskiej odkrywają w Rzymie tajemnicę Kościoła

Odkrywanie ludzi i charyzmatów, poznawanie tajemnicy Kościoła, historii chrześcijaństwa, wspólne modlitwy, spotkanie Ojca Świętego, a przez wszystkie te wydarzenia - lepsze poznawanie Chrystusa – tego doświadczają w Rzymie uczestnicy Oazy Nowego Życia III stopnia dla rodzin i młodzieży z Ruchu Światło-Życie z Archidiecezji Warszawskiej.

Wojciech Rogacin - Watykan

62 osoby, małżonkowie, młodzież z Archidiecezji Warszawskiej, przeżywający rekolekcje Oazy Nowego Życia III stopnia w Rzymie, to grupa tryskająca pozytywną energią i radością. Przewodzi jej Wincenty Pipka. Już podczas audiencji generalnej Ojca Świętego 13 sierpnia, oazowicze dali o sobie głośno znać, kiedy pozdrowił Polaków na audiencji Papież Leon XIV.

U źródeł Kościoła

Jak zgodnie mówią uczestnicy w rozmowie z Vatican News, jednym z podstawowych doświadczeń wielodniowych rekolekcji w Rzymie jest odkrywanie centrum i historii Kościoła.

„Odkrywamy tu różne oblicza Kościoła, różne oblicza wspólnot, tego w jaki sposób Kościół działa w swojej stolicy, czyli w Rzymie” – mówi Weronika Kozłowska, młoda dziewczyna, która w szczególnie mocny sposób przeżywa poznawanie nowych osób i ich świadectw. „Dla mnie najpiękniejsze jest odkrywanie osób, na przykład osób zakonnych, kóre opowiadają o swoich różnych charyzmatach i o odkrywaniu Boga w tym, co robią. To jest piękne, żeby z takim człowiekiem porozmawiać w cztery oczy i odkryć, co dla niego jest najważniejsze w Panu Bogu, usłyszeć jego świadectwo” – mówi dziewczyna.

Poznawanie Ojca Świętego, wspólnot

Jej rówieśnik, Feliks Pipka, dzieli się wrażeniami z audiencji generalnej Ojca Świętego. Jak mówi, bardzo chciał poznać, jakim człowiekiem jest Leon XIV. To spotkanie pozwoliło na odczucie osobistej sympatii do Papieża.

Inni uczestnicy podkreślali możliwość poznawania źródeł Kościoła. „Najbardziej cieszy mnie to, że możemy poznawać nie tylko piękno Rzymu i różnych bazylik, ale także coraz głębiej wchodzić w poznawanie tego, czym jest po prostu tajemnica Kościoła. Poznajemy ludzi, wspólnoty, modlimy się. Dzięki temu także poznajemy lepiej Chrystusa” – mówi Vatican News ks. Mateusz Mickiewicz z Archidiecezji Warszawskiej.

Kontynuować dzieło poprzedników

Ks. Rafał Minkowski, również kapłan tej archidiecezji informuje, że uczetnicy przez kolejne dni będą poznawać tajemnice Kościoła, spotykając się i z żywym Kościołem, czyli z tymi wspólnotami, które działają w Rzymie. „One mogą nam pokazać jak bogaty jest Kościół, jak jest różny i w tym wszystkim piękny” – mówi ks. Minkowski. „A jednocześnie doświadczamy historii Kościoła, histori pierwotnego i średniowiecznego chrześcijaństwa. Poznajemy to, co było przed nami, a też my sami dzięki tym ludziom, którzy tutaj kiedyś byli żywym Kościołem możemy nadal kontynuować żywotność Kościoła” – mówi ks. Rafał.