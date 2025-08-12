Oaza w sercu Kościoła – młodzi o rekolekcjach III stopnia w Rzymie

Rzym – miasto świętych, papieży, początków chrześcijaństwa i niezliczonych świadectw wiary – stało się miejscem szczególnego spotkania dla uczestników rekolekcji oazowych III stopnia Ruchu Światło-Życie. Dla kilkudziesięciu młodych ludzi z różnych stron Polski jest to czas zwiedzania, modlitwy, ale przede wszystkim poznawania tajemnicy Kościoła oraz pogłębiania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.

ks. Marek Weresa – Watykan

Dlaczego Rzym?

„Przyjechałam, bo to doskonała przestrzeń do pogłębienia relacji z Panem Bogiem. Zwiedzanie bazylik i poznawanie historii Kościoła pozwala spojrzeć szerzej na wspólnotę, w której na co dzień wzrastam” - powiedziała w rozmowie z mediami z watykańskimi Amelia Roczyniewska.

Z kolei Bartłomiej Brzozowski podkreślił, że trzeci stopień rekolekcji to wyjątkowa okazja do poznania „Matki Kościoła”. „Na żywo można doświadczyć piękna bazylik i usłyszeć ciekawostki, szczegóły, których nie znajdzie się w książkach. To zapiera dech w piersiach”.

Młodzi pielgrzymami nadziei

Hasło roku jubileuszowego – „Pielgrzymi nadziei” – stało się dla uczestników okazją do szczególnej refleksji. „Dla mnie to bycie światełkiem w świecie, który często nie widzi sensu życia. Chcę dawać świadectwo, że ono jest piękne i stworzone przez Boga” - wyznała Amelia.

Maciej Motyka dodał: „To także pokazanie, że młodzi wciąż wierzą i że wiara nie zniknie. Trzeba nią się dzielić”.

Plany na przyszłość

Dla wielu uczestników te rekolekcje to początek nowej drogi w służbie Kościołowi. Amelia myśli o posłudze w diakonii muzycznej. Maciej chciałby zostać animatorem, by – jak mówi – „przekazać innym to, co sam otrzymał”. Bartłomiej już dziś posługuje śpiewem i prowadzi oazę w parafii.

Dlaczego warto przyjechać na Oazę?

„Tego nie da się narzucić – trzeba chcieć spotkać Boga w drugim człowieku” - powiedział jeden z uczestników. Inni dodają, że oaza to „nowa perspektywa na wiarę poprzez rozmowę z ludźmi” i „szansa na głębsze doświadczenie Kościoła oraz prawdziwe przyjaźnie”.

Rzym widziany oczami wspólnoty

W rekolekcjach uczestniczą 32 osoby - głównie z archidiecezji gdańskiej, ale także ze Szczecina, Torunia czy Bydgoszczy. Moderatorem tegorocznych rekolekcji jest ks. Andrzej Lojtek z archidiecezji gdańskiej.

Wspólnie odwiedzają najważniejsze świątynie Rzymu i nie tylko (wybiorą się m.in. do Asyżu), poznają historię Kościoła; a ponadto spotykają się z „żywym Kościołem” – osobami, które na różnych „wycinakach” życia duszpasterskiego w tym Kościele posługują i realizują swoje powołanie. „To nie tylko podróż do Rzymu, ale w głąb wiary” - podsumowują.