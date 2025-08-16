Nuncjusz Apostolski w Kalwarii Zebrzydowskiej: módlmy się o jedność w Kościele w Polsce i o powołania
Uroczystości rozpoczęły się Nieszporami przy kaplicy Domku Matki Bożej na kalwaryjskich dróżkach. Nuncjusz Apostolski przypomniał na początku homilii, że św. Jan Paweł II wielokrotnie pielgrzymował do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przywołał jego słowa wypowiedziane 19 sierpnia 1967 roku: „Wszyscy przychodzimy tutaj i przynosimy nasze życie; przynosimy niezliczone problemy, prośby i błagania. Przynosimy również przebłagania... Drodzy przyjaciele, przynoszę tutaj – zarówno dzisiaj, jak i często w ciągu roku – moje różne prośby i błagania... Przedstawiam sprawy całego Kościoła krakowskiego... Przedstawiam to wszystko tutaj i zawsze proszę, aby modlitwa tego biskupa splatała się z modlitwą wszystkich, którzy tu się modlą, aby splatając się z nią, tworzyła jedną całość”.
Wśród powierzanych Bogu spraw, Nuncjusz Apostolski wymienił: jedność w Kościele i harmonię społeczną, powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego oraz młodzież i zdolność przekazywania jej wiary.
Módlmy się o jedność w Kościele w Polsce
„Przybyłem tutaj, aby modlić się i zaprosić Was przede wszystkim do modlitwy o jedność w Kościele w Polsce. Ta jedność jest powiązana z harmonią w społeczeństwie: Kościół zawsze stara się promować tę harmonię społeczną, nigdy nie sprzyja konfliktom i walkom. Niestety, czasami podziały w społeczeństwie stają się podziałami również w Kościele. Musimy unikać polaryzacji na wszystkich poziomach życia kościelnego i społecznego! Nie powinniśmy się godzić na tę sytuację podziałów!" – zaapelował abp Filipazzi. Wezwał także do modlitwy, „aby z każdego serca została usunięta przyczyna podziałów, jaką jest grzech, egoizm, a nade wszystko pycha”.
Módlmy się o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego
Nuncjusz Apostolski w Polsce zachęcił także do modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, „ponieważ, niestety, odczuwa się coraz większy ich brak, również w Waszej Ojczyźnie”. „W obliczu tej sytuacji nie możemy się poddawać, ale modlić się i działać!” – zaapelował. Podkreślił, że modlitwa o powołania wymaga modlitwy również za małżeństwa i rodziny, „aby były otwarte na życie, oraz modlitwy za społeczeństwo – politykę, gospodarkę, edukację – aby tworzyło warunki sprzyjające większej liczbie urodzeń”.
Abp Filipazzi przyznał, że modląc się o powołania, należy pamiętać, że oznacza to nie tylko prośbę o wiele powołań, ale przede wszystkim o dobre powołania. „Ponadto, w kontekście zwłaszcza życia młodzieży, która unika definitywnych wyborów, modlitwa o powołania oznacza również prośbę o wytrwałość kapłanów i osób konsekrowanych aż do końca" – wskazał. „Nie łudźmy się: niedobór powołań nie jest problemem, który można rozwiązać za pomocą ludzkich strategii; potrzebna jest przede wszystkim modlitwa” – przyznał.
Módlmy się za młodzież
Prosił także o modlitwę za młodzież i o zdolność przekazywania jej wiary. Zachęcił, aby modlić się „o światło, siłę i pocieszenie, abyśmy potrafili dostrzec znaki nadziei, które istnieją, i odnowić nasze zaangażowanie i radość z tego, że możemy spotkać naszych młodych ludzi z ich Odkupicielem w Świętym Kościele, który jest Jego przedłużeniem w czasie”.
Następnie Nuncjusz Apostolski przewodniczył Mszy Świętej przy kościele Grobu Matki Bożej w Brodach. W czasie homilii zwrócił uwagę, że „po Wniebowzięciu Maryja nie tylko nie oddaliła się od nas, ale teraz może docierać do nas we wszystkich czasach i we wszystkich miejscach, w których żyją ludzie”. Dodał, że w ten sposób wypełnia Ona swoją macierzyńską misję, którą powierzył jej Chrystus na Kalwarii.
Maryja wychodzi nam naprzeciw
„Sanktuaria rozsiane po całym świecie są w szczególny sposób etapami tej nieustannej podróży Maryi po naszej ziemi. Możemy więc powiedzieć, że zanim my przyszliśmy do Niej, do tego sanktuarium, to Ona wyszła nam naprzeciw, czekając na nas w tym świętym miejscu” – podkreślił Nuncjusz Apostolski w Polsce.
Mówiąc o tajemnicy Wniebowzięcia, abp Filipazzi wskazał, że jest „to jedno z wielkich dzieł, które Bóg uczynił w Maryi”. „Nie tylko została poczęta bez cienia grzechu i stała się Matką Syna, który stał się człowiekiem, ale teraz jest w wiecznej chwale wraz ze swoją duszą i ciałem, całą swoją osobą. Żyje już również zmartwychwstaniem swojego ciała, które dla wszystkich innych nadejdzie dopiero na końcu świata” – dodał.
Nie oceniać faktów według pozorów
Odwołując się do pieśni „Magnificat”, Nuncjusz Apostolski podkreślił, że „Maryja nie tylko mówi o sobie, ale rozszerza swoje spojrzenie na całą historię ludzkości, którą odczytuje z perspektywy Boga, z perspektywy życia wiecznego, do którego ostatecznie wkroczyła wraz ze swoim Wniebowzięciem”.
Przywołał również słowa papieża Benedykta XVI, który zauważył, że „Maryja «widzi» oczami wiary dzieło Boga w historii... Wiara pozwoliła jej dostrzec, że trony potężnych tego świata są tymczasowe, podczas gdy tron Boga jest jedyną skałą, która nie ulega zmianom i nie upada”. „Maryja ma zatem zupełnie inny sposób oceniania faktów, to znaczy nie ocenia ich według pozorów czy na podstawie kryteriów posiadania, przyjemności i władzy. Niestety, nawet my, uczniowie Pana, nierzadko nie oceniamy wydarzeń tak jak Maryja, ale w sposób materialistyczny" – przyznał abp Filipazzi.
„Najświętsza Maryja Panna miała wyższą wizję historii, ponieważ nie dała się prowadzić materialistycznej mentalności tego świata, ale karmiła swoje spojrzenie modlitwą, słuchaniem i posłuszeństwem Bogu” – zwrócił uwagę.
Patrzeć z Bożej perspektywy
W tym kontekście Nuncjusz Apostolski w Polsce zachęcił, byśmy i my starali się patrzeć na rzeczywistość z Bożej perspektywy. „Jeśli chcemy spojrzeć na nasze życie i wszystkie wydarzenia ludzkie z perspektywy Boga, z perspektywy życia wiecznego, które jest jedyną prawdziwą i pełną perspektywą, musimy każdego dnia coraz bardziej i coraz lepiej, poprzez modlitwę i refleksję, wchodzić w znajomość Boga, Jego Słowa, Jego kryteriów” – podkreślił.
Na zakończenie homilii, abp Filipazzi zachęcił wiernych do modlitwy: „Prosimy Matkę Pana i Matkę Kościoła, aby pomogła nam przenieść z tego sanktuarium do naszego codziennego życia – domu, pracy, społeczeństwa, cierpień i radości – perspektywę jej «Magnificat», perspektywę nieba. Niech tak się stanie!”.
