Nuncjusz Apostolski w Kalwarii Zebrzydowskiej: módlmy się o jedność w Kościele w Polsce i o powołania

Przybyłem tutaj, aby modlić się i zaprosić Was przede wszystkim do modlitwy o jedność w Kościele w Polsce, o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, o zdolność przekazywania wiary młodym pokoleniom – mówił nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi w uroczystość Wniebowzięcia NMP w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie przewodniczył tradycyjnej procesji Pogrzebu Najświętszej Maryi Panny.

Uroczystości rozpoczęły się Nieszporami przy kaplicy Domku Matki Bożej na kalwaryjskich dróżkach. Nuncjusz Apostolski przypomniał na początku homilii, że św. Jan Paweł II wielokrotnie pielgrzymował do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przywołał jego słowa wypowiedziane 19 sierpnia 1967 roku: „Wszyscy przychodzimy tutaj i przynosimy nasze życie; przynosimy niezliczone problemy, prośby i błagania. Przynosimy również przebłagania... Drodzy przyjaciele, przynoszę tutaj – zarówno dzisiaj, jak i często w ciągu roku – moje różne prośby i błagania... Przedstawiam sprawy całego Kościoła krakowskiego... Przedstawiam to wszystko tutaj i zawsze proszę, aby modlitwa tego biskupa splatała się z modlitwą wszystkich, którzy tu się modlą, aby splatając się z nią, tworzyła jedną całość”.

Wśród powierzanych Bogu spraw, Nuncjusz Apostolski wymienił: jedność w Kościele i harmonię społeczną, powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego oraz młodzież i zdolność przekazywania jej wiary.

Módlmy się o jedność w Kościele w Polsce

„Przybyłem tutaj, aby modlić się i zaprosić Was przede wszystkim do modlitwy o jedność w Kościele w Polsce. Ta jedność jest powiązana z harmonią w społeczeństwie: Kościół zawsze stara się promować tę harmonię społeczną, nigdy nie sprzyja konfliktom i walkom. Niestety, czasami podziały w społeczeństwie stają się podziałami również w Kościele. Musimy unikać polaryzacji na wszystkich poziomach życia kościelnego i społecznego! Nie powinniśmy się godzić na tę sytuację podziałów!" – zaapelował abp Filipazzi. Wezwał także do modlitwy, „aby z każdego serca została usunięta przyczyna podziałów, jaką jest grzech, egoizm, a nade wszystko pycha”.

Módlmy się o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego

Nuncjusz Apostolski w Polsce zachęcił także do modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, „ponieważ, niestety, odczuwa się coraz większy ich brak, również w Waszej Ojczyźnie”. „W obliczu tej sytuacji nie możemy się poddawać, ale modlić się i działać!” – zaapelował. Podkreślił, że modlitwa o powołania wymaga modlitwy również za małżeństwa i rodziny, „aby były otwarte na życie, oraz modlitwy za społeczeństwo – politykę, gospodarkę, edukację – aby tworzyło warunki sprzyjające większej liczbie urodzeń”.

Abp Filipazzi przyznał, że modląc się o powołania, należy pamiętać, że oznacza to nie tylko prośbę o wiele powołań, ale przede wszystkim o dobre powołania. „Ponadto, w kontekście zwłaszcza życia młodzieży, która unika definitywnych wyborów, modlitwa o powołania oznacza również prośbę o wytrwałość kapłanów i osób konsekrowanych aż do końca" – wskazał. „Nie łudźmy się: niedobór powołań nie jest problemem, który można rozwiązać za pomocą ludzkich strategii; potrzebna jest przede wszystkim modlitwa” – przyznał.

Módlmy się za młodzież

Prosił także o modlitwę za młodzież i o zdolność przekazywania jej wiary. Zachęcił, aby modlić się „o światło, siłę i pocieszenie, abyśmy potrafili dostrzec znaki nadziei, które istnieją, i odnowić nasze zaangażowanie i radość z tego, że możemy spotkać naszych młodych ludzi z ich Odkupicielem w Świętym Kościele, który jest Jego przedłużeniem w czasie”.

Następnie Nuncjusz Apostolski przewodniczył Mszy Świętej przy kościele Grobu Matki Bożej w Brodach. W czasie homilii zwrócił uwagę, że „po Wniebowzięciu Maryja nie tylko nie oddaliła się od nas, ale teraz może docierać do nas we wszystkich czasach i we wszystkich miejscach, w których żyją ludzie”. Dodał, że w ten sposób wypełnia Ona swoją macierzyńską misję, którą powierzył jej Chrystus na Kalwarii.

Maryja wychodzi nam naprzeciw

„Sanktuaria rozsiane po całym świecie są w szczególny sposób etapami tej nieustannej podróży Maryi po naszej ziemi. Możemy więc powiedzieć, że zanim my przyszliśmy do Niej, do tego sanktuarium, to Ona wyszła nam naprzeciw, czekając na nas w tym świętym miejscu” – podkreślił Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Mówiąc o tajemnicy Wniebowzięcia, abp Filipazzi wskazał, że jest „to jedno z wielkich dzieł, które Bóg uczynił w Maryi”. „Nie tylko została poczęta bez cienia grzechu i stała się Matką Syna, który stał się człowiekiem, ale teraz jest w wiecznej chwale wraz ze swoją duszą i ciałem, całą swoją osobą. Żyje już również zmartwychwstaniem swojego ciała, które dla wszystkich innych nadejdzie dopiero na końcu świata” – dodał.

Nie oceniać faktów według pozorów

Odwołując się do pieśni „Magnificat”, Nuncjusz Apostolski podkreślił, że „Maryja nie tylko mówi o sobie, ale rozszerza swoje spojrzenie na całą historię ludzkości, którą odczytuje z perspektywy Boga, z perspektywy życia wiecznego, do którego ostatecznie wkroczyła wraz ze swoim Wniebowzięciem”.

Przywołał również słowa papieża Benedykta XVI, który zauważył, że „Maryja «widzi» oczami wiary dzieło Boga w historii... Wiara pozwoliła jej dostrzec, że trony potężnych tego świata są tymczasowe, podczas gdy tron Boga jest jedyną skałą, która nie ulega zmianom i nie upada”. „Maryja ma zatem zupełnie inny sposób oceniania faktów, to znaczy nie ocenia ich według pozorów czy na podstawie kryteriów posiadania, przyjemności i władzy. Niestety, nawet my, uczniowie Pana, nierzadko nie oceniamy wydarzeń tak jak Maryja, ale w sposób materialistyczny" – przyznał abp Filipazzi.

„Najświętsza Maryja Panna miała wyższą wizję historii, ponieważ nie dała się prowadzić materialistycznej mentalności tego świata, ale karmiła swoje spojrzenie modlitwą, słuchaniem i posłuszeństwem Bogu” – zwrócił uwagę.

Patrzeć z Bożej perspektywy

W tym kontekście Nuncjusz Apostolski w Polsce zachęcił, byśmy i my starali się patrzeć na rzeczywistość z Bożej perspektywy. „Jeśli chcemy spojrzeć na nasze życie i wszystkie wydarzenia ludzkie z perspektywy Boga, z perspektywy życia wiecznego, które jest jedyną prawdziwą i pełną perspektywą, musimy każdego dnia coraz bardziej i coraz lepiej, poprzez modlitwę i refleksję, wchodzić w znajomość Boga, Jego Słowa, Jego kryteriów” – podkreślił.

Na zakończenie homilii, abp Filipazzi zachęcił wiernych do modlitwy: „Prosimy Matkę Pana i Matkę Kościoła, aby pomogła nam przenieść z tego sanktuarium do naszego codziennego życia – domu, pracy, społeczeństwa, cierpień i radości – perspektywę jej «Magnificat», perspektywę nieba. Niech tak się stanie!”.

BP KEP