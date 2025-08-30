„Nowy początek” dla wspólnot katolickich w Guangdong

O niezapomnianym momencie łaski wspólnoty katolickiej w chińskim Maoming pisze agencja Fides. Uroczyście obchodzono tam ponowne otwarcie kościoła parafialnego, który od dłuższego czasu był zamknięty z powodu ważnych prac konserwatorskich. To niejedyne otwarcie świątyni w ostatnich latach w tej diecezji.

Vatican News

Kościół w Maoming nosi teraz wezwanie Jezusa Miłosiernego, podczas gdy pierwotnie był poświęcony św. Alojzemu Gonzadze. Jak informuje agencja Fides, uroczystość odbyła się w sobotę, 23 sierpnia. Bp Paolo Su Yongda, ordynariusz diecezji Beihai/Zhanjiang w prowincji Guangdong, gdzie znajduje się miasto Maoming, przewodniczył konsekracji oraz Eucharystii w odnowionym kościele, który został założony w 1921 roku.

Znak obecności Boga

W ostatnich dziesięcioleciach diecezja była świadkiem licznych ponownych otwarć kościołów – wydarzeń, które wyznaczały rytm życia wiary poszczególnych wspólnot kościelnych. Oznaczały one siew Ewangelii, rozwój życia wspólnotowego, troskę duszpasterską towarzyszącą świadectwu misyjnemu i odradzaniu się Kościoła lokalnego.

Jak podkreślił bp Paolo Su „Kościół jest znakiem pełnej miłości obecności Boga, miejscem świętym, w którym ochrzczeni mogą przeżywać swoją wiarę. Tutaj znajdujemy pocieszenie i schronienie duchowe, a także siłę i odwagę, karmiąc dusze i czerpiąc ze źródeł zbawienia darowanego przez Pana”.

Otwarcia w ostatnich latach

Jak informuje Fides, 25 stycznia 2025 roku konsekrowano i ponownie otwarto parafię pw. Trójcy Świętej, założoną w 1902 roku. W listopadzie 2020 rozpoczęto program renowacji i konserwacji katedry w Zhanjiang, poświęconej św. Wiktorowi. W 1900 roku misjonarze ze Stowarzyszenia Misji Zagranicznych w Paryżu (MEP) wybudowali tę świątynię, będącą pierwszym katolickim miejscem kultu w stylu neogotyckim w całym regionie, a zarazem największym kościołem gotyckim w południowych Chinach. Na przestrzeni dziejów kościół został zniszczony, a następnie odbudowany i ponownie otwarty 19 grudnia 1984 roku. Ze względu na swoją wartość architektoniczną i historyczną został wpisany w 1991 roku na listę obiektów chronionych przez władze Zhanjiang.

Diecezja liczy 50 tys. wiernych

Dziś katedra jest odwiedzana również przez liczne grupy turystów, a nawet stała się miejscem wykorzystywanym jako sceneria dla występów wielu „influencerów”, których nagrania przyczyniły się do rozwoju turystyki lokalnej.

Diecezja Beihai/Zhanjiang jest historycznie związana z działalnością francuskich misjonarzy MEP. Obecnie liczy około 50 tysięcy ochrzczonych katolików, około dziesięciu kapłanów i kilkanaście sióstr ze Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia. Wspólnota posiada 15 miejsc kultu, w tym parafie, kaplice i domy modlitwy.