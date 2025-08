Niezwykła ikona w Casa Polonia: Matka Boża Częstochowska i modlitwa w obronie życia

Kopia Ikony Matki Bożej Częstochowskiej, która od 2012 roku peregrynuje przez świat w obronie życia, dotarła do Rzymu i stanęła w centrum spotkań młodych w Casa Polonia. O jej niezwykłej misji w rozmowie z Radiem Watykańskim-Vatican News opowiada Lech Kowalewski z Międzynarodowej Koalicji „Od Oceanu do Oceanu”.

Karol Darmoros, Artur Hanula

Ikona w Casa Polonia

Przemierzająca świat Ikona Matki Bożej Częstochowskiej trafiła do kaplicy w Casa Polonia. „Zawiozłem tę ikonę i wtedy była grupa ze Szczecina na samym początku. Oczywiście, po przyjeździe do Rzymu każda grupa chciała się pomodlić, a grupy z kapłanami odprawiały Mszę. Poprosiłem, żeby uroczyście wnieśli tę ikonę, zapaliliśmy światło, ustawiliśmy na feretronie” – relacjonuje Lech Kowalewski.

Uczestnicy Jubileuszu otrzymali symboliczne „karty kredytowe” z informacją o peregrynacji w formie QR kodu – to zaproszenie do włączenia się w modlitwę w intencji obrony życia.

Peregrynacja w odpowiedzi na duchowy kryzys

Inicjatywa rozpoczęła się w 2012 roku. „Obrońcy życia zebrani wtedy w Częstochowie doszli do wniosku, że propaganda kultury śmierci jest tak wszechobecna, że bez nadprzyrodzonej pomocy nie da się obronić cywilizacji życia i miłości. A oni uważają, że tą definicją jest po prostu chrześcijaństwo” – tłumaczy Kowalewski.

Wśród inicjatorów byli również prawosławni, którzy przypomnieli tradycję judeochrześcijańską. „Ponieważ Matka Boża jest Arką Nowego Przymierza, to trzeba ją wysłać na linię frontu – jak Izraelici w czasach starotestamentowych” – opowiada Lech Kowalewski.

Pierwszy etap trasy biegł od Władywostoku do portugalskiego Nazare nad Atlantykiem. Ikona odwiedziła już ponad 30 krajów na 5 kontynentach, pokonując ponad 220 tysięcy kilometrów.

Cuda przed kliniką aborcyjną

Kowalewski wspomina także wymowną scenę ze Stanów Zjednoczonych. „Poszliśmy pod taką placówkę aborcyjną, w 40-50 osób, ustawiliśmy ikonę po drugiej stronie ulicy i spokojnie odmawialiśmy różaniec. Następnego dnia przyszedł list od sidewalk counsellor – kobiety, która tam posługuje od 15 lat. Mówiła, że pracownicy kliniki zwykle ją obrażają, ale jak przyjechała ikona, to – jak powiedziała – ‘to było jak egzorcyzm’. Po raz pierwszy mogła w cywilizowany sposób rozmawiać z personelem” – relacjonuje rozmówca Radia Watykańskiego-Vatican News.

Co więcej, następnego dnia klinika odesłała nieletnią pacjentkę do pobliskiego ośrodka pro-life na USG. „Dla mnie było oczywiste, że jak Matka Boża przyjechała, to szatan zwiał” – dodaje Kowalewski.

W obronie życia

Lech Kowalewski wspomina też spotkanie młodych obrońców życia ze św. Janem Pawłem II u progu jego pontyfikatu. „To było dla mnie wspaniałe przeżycie, Papież spędził z nami cały dzień, rozmawiał z każdą grupą oddzielnie” – mówi nasz rozmówca.

Peregrynacja Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia jest wspólną inicjatywą ruchów pro-life z wielu krajów oraz międzynarodowej organizacji Human Life International. Kopia Ikony Częstochowskiej, która została przyłożona do oryginału i poświęcona na Jasnej Górze, jest darem polskiego ruchu obrony życia dla działaczy z Rosji.

Matka w domu

Spotkanie młodych w Casa Polonia (z wł. Casa znaczy dom) jest okazją do wspólnej modlitwy przez przyczynę Maryi o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci i o zwycięstwo cywilizacji życia i miłości. „Organizatorzy Casa Polonia postanowili, że ten wizerunek będzie z nami przez cały tydzień, bo skoro to ma być dom, to w nim jest także miejsce dla naszej Matki i Królowej” - mówił przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży bp Grzegorz Suchodolski, nawiązując do obecności Ikony Częstochowskiej. Podkreślił, że dotychczas ten wizerunek był w kaplicy, a teraz towarzyszy uczestnikom Jubileuszu Młodzieży w czasie wspólnej modlitwy.