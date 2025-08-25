Mija 120 lat od urodzin św. Faustyny, apostołki Bożego Miłosierdzia
Wojciech Rogacin – Watykan
Przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec, par. Świnice Warckie. Na chrzcie świętym otrzymała imię Helena. Podczas jednej z zabaw w Łodzi usłyszała słowa Jezusa, który jej powiedział „Dokąd cię cierpiał będę i dokąd Mnie zwodzić będziesz?”
W wyniku wizji 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym na obłóczynach otrzymała imię s. Maria Faustyna.
Polecenia Pana Jezusa
Od lutego 1931 roku, kiedy przebywała w klasztorze w Płocku miała objawienia Pana Jezusa, który m.in. polecił jej, aby namalowano obraz Jezusa Miłosiernego, aby pisała Dzienniczek objawień oraz aby ustanowiono Święto Miłosierdzia Bożego.
Zmarła w 1938 roku w wieku 33 lat, lecz pomimo wielu przeszkód stała się posłanniczką wielkiego orędzia o Miłosierdziu Bożym, „które nie tylko przebacza grzechy, ale przychodzi także naprzeciw wszelkim potrzebom ludzi”, pochylając się „nad każdą ludzką nędzą, materialną i duchową”, jak podkreślał Jan Paweł II w homilii kanonizacyjnej, która odbyła się 25 lat temu.
Miłosierdzie czczone na świecie
Była to pierwsza kanonizacja w ramach Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia jest dziś bardzo rozpowszechnione na całym świecie. W wielu parafiach, każdego dnia o godzinie 15, liczni wierni biorą do ręki różaniec i zaczynają odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia, tak jak podyktował ją Jezus Faustynie, której powierzył misję coraz lepszego i pełniejszego poznania nieskończonego Bożego Miłosierdzia.
Relikwie w Łagiewnikach
Od beatyfikacji, której 18 kwietnia 1993 roku dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II, trumienka z relikwiami św. Faustyny Kowalskiej spoczywa na ołtarzu pod łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. 30 kwietnia 2000 roku Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył ją do grona świętych, a orędzie Miłosierdzia, które z polecenia Jezusa zapisała w swym „Dzienniczku“, przekazał całemu Kościołowi i światu na trzecie tysiąclecie wiary.
Symfonia Miłosierdzia
W wigilię Święta Miłosierdzia Bożego w 2025 roku z inicjatywy polskiego biznesmena i filantropa Jana Mrowcy zorganizowane zostało wielkie wydarzenie muzyczno-religijne „Symfonia Miłosierdzia”, które połączyło telemostem Łagiewniki oraz sanktuaria miłosierdzia na sześciu kontynentach, a także Rzym.
