Mija 120 lat od urodzin św. Faustyny, apostołki Bożego Miłosierdzia

Sto dwadzieścia lat temu, 25 sierpnia 1905 roku, przyszła na świat Helena Kowalska, znana na całym świecie jako św. siostra Faustyna Kowalska. Była apostołką Bożego Miłosierdzia, a dzięki orędziu, jakie usłyszała od Jezusa, na świecie rozszerzył się kult Miłosierdzia Bożego.

Wojciech Rogacin – Watykan

Przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec, par. Świnice Warckie. Na chrzcie świętym otrzymała imię Helena. Podczas jednej z zabaw w Łodzi usłyszała słowa Jezusa, który jej powiedział „Dokąd cię cierpiał będę i dokąd Mnie zwodzić będziesz?”

W wyniku wizji 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym na obłóczynach otrzymała imię s. Maria Faustyna.

Polecenia Pana Jezusa

Od lutego 1931 roku, kiedy przebywała w klasztorze w Płocku miała objawienia Pana Jezusa, który m.in. polecił jej, aby namalowano obraz Jezusa Miłosiernego, aby pisała Dzienniczek objawień oraz aby ustanowiono Święto Miłosierdzia Bożego.

Św. siostra Faustyna od 1931 roku miała objawienia Jezusa

Zmarła w 1938 roku w wieku 33 lat, lecz pomimo wielu przeszkód stała się posłanniczką wielkiego orędzia o Miłosierdziu Bożym, „które nie tylko przebacza grzechy, ale przychodzi także naprzeciw wszelkim potrzebom ludzi”, pochylając się „nad każdą ludzką nędzą, materialną i duchową”, jak podkreślał Jan Paweł II w homilii kanonizacyjnej, która odbyła się 25 lat temu.

Miłosierdzie czczone na świecie

Była to pierwsza kanonizacja w ramach Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia jest dziś bardzo rozpowszechnione na całym świecie. W wielu parafiach, każdego dnia o godzinie 15, liczni wierni biorą do ręki różaniec i zaczynają odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia, tak jak podyktował ją Jezus Faustynie, której powierzył misję coraz lepszego i pełniejszego poznania nieskończonego Bożego Miłosierdzia.

W wigilię Święta Miłosierdzia Bożego z Łagiewnik na sześć kontynentów popłynęła Symfonia Miłosierdzia

Relikwie w Łagiewnikach

Od beatyfikacji, której 18 kwietnia 1993 roku dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II, trumienka z relikwiami św. Faustyny Kowalskiej spoczywa na ołtarzu pod łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. 30 kwietnia 2000 roku Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył ją do grona świętych, a orędzie Miłosierdzia, które z polecenia Jezusa zapisała w swym „Dzienniczku“, przekazał całemu Kościołowi i światu na trzecie tysiąclecie wiary.

Symfonia Miłosierdzia

W wigilię Święta Miłosierdzia Bożego w 2025 roku z inicjatywy polskiego biznesmena i filantropa Jana Mrowcy zorganizowane zostało wielkie wydarzenie muzyczno-religijne „Symfonia Miłosierdzia”, które połączyło telemostem Łagiewniki oraz sanktuaria miłosierdzia na sześciu kontynentach, a także Rzym.