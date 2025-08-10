Mianował go jeszcze Franciszek – polski biskup w drodze na Madagaskar

Po 26 latach posługi misyjnej na Madagaskarze Polak wraca na tę wyspę jako biskup diecezjalny. W niedzielę, 10 sierpnia odbędzie się jego ingres do katedry św. Maurycego w Fenoarivo Atsinanana. „To na pewno diecezja misyjna, ważne będzie przywracanie godności ludzkiej” - mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News bp Marek Ochlak.

Karol Darmoros

„Przyjdź Królestwo Twoje”

Nasz rozmówca 40 lat temu wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W latach 1995-2021 przebywał na Madagaskarze, gdzie posługiwał w wielu parafiach, będąc m. in. proboszczem i przełożonym misjonarzy oblatów na tej największej afrykańskiej wyspie. Po dwóch latach bycia prowincjałem Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce, Papież Franciszek mianował go biskupem Fenoarivo Atsinanana. Stało się to 17 kwietnia, na cztery dni przed śmiercią Ojca Świętego.

Bp Marek Ochlak nawiązuje do swego biskupiego zawołania Adveniat Regnum Tuum – Przyjdź Królestwo Twoje. „Budujemy to Królestwo Boże już tu na Ziemi, ja przez 26 lat budowałem je, na tyle, na ile mogłem, na Madagaskarze” – mówi ordynariusz Fenoarivo Atsinanana. Do tej pory bp Ochlak tylko raz odwiedził tę diecezję, gdy w 2001 obecny kardynał Desire Tsarahazana otrzymywał sakrę biskupią.

Być blisko ludzi

„To na pewno diecezja misyjna, wiele terenów w buszu, do niektórych miejscowości można dojechać, dopłynąć, a do reszty trzeba dochodzić” – opowiada bp Ochlak. Jak dodaje, mieszkańcy tej części Madagaskaru, leżącej na wschodnim wybrzeżu, nad Oceanem Indyjskim zajmują się rybołówstwem oraz uprawą goździków i wanilii. „Ludzie w miarę sobie radzą, ale właśnie ci, którzy mają swoją ziemię i siłę do jej uprawiania. Inni, brzydko mówiąc, klepią biedę, dlatego że nie ma szkół, nie ma edukacji. To sprawia, że te osoby nie umieją sobie radzić w życiu. Dlatego też budowanie szkół jest jednym z priorytetów – właśnie to przywracanie godności osoby ludzkiej to jest też takim ważnym elementem pracy misjonarskiej” – dodaje bp Marek Ochlak OMI.

„Polski” Madagaskar

Diecezja Fenoarivo Atsinanana została utworzona w 2000 roku. Zajmuje powierzchnię ok. 25 tys. km kwadratowych, na tym terenie mieszka nieco ponad 430 tysięcy katolików. Stanowi to ok. 26 procent wszystkich mieszkańców na terenie diecezji. Bp Marek Ochlak OMI to niejedyny polski hierarcha na Madagaskarze. Od 2022 roku nuncjuszem apostolskim na tej wyspie jest abp Tomasz Grysa.