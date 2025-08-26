Meeting w Rimini: szukajmy nadziei, przekazujmy prawdę i słuchajmy drugiego człowieka

W Rimini trwa 46. Meeting Przyjaźni między Narodami. Jedno ze spotkań poświęcone zostało komunikacji, która powinna budować wspólnotę. „Szukajmy historii, które mówią o nadziei nawet tam, gdzie wydaje się, że jej nie ma” – podkreślił Paolo Ruffini, prefekt Dykasterii ds. Komunikacji.

Monika Nowak-López

Jednym z najbardziej intensywnych wydarzeń Meetingu w Rimini było spotkanie, w którym wzięli udział pochodzący z Irlandii pisarz Colum McCann, hiszpański pisarz Javier Cercas, oraz prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Komunikacji, Paolo Ruffini. Uczestnicy rozmowy próbowali wyznaczyć granice komunikacji, która buduje wspólnotę. Cel ten nie jest łatwy do osiągnięcia w świecie coraz bardziej naznaczonym konfliktami i polaryzacją, propagandą i kłamliwymi uproszczeniami.

Komunikacja i nadzieja

Spotkanie rozpoczęło się od pytania: czy można jeszcze prowadzić komunikację z nadzieją? „Nie tylko można, ale trzeba” – rozpoczął Paolo Ruffini. „Musimy szukać nadziei. To jest temat, który jednak nie jest łatwy, ponieważ jesteśmy nieustannie oślepiani przez zło. W gazetach, w telewizji, w mediach społecznościowych – zło błyszczy, a historie, które mówią o dobru, są wyciszane. Naszym zadaniem jest zatem poszukiwanie, opowiadanie i dzielenie się historiami, które pomagają zrozumieć, że nawet tam, gdzie wydaje się, że nie ma nic do zrobienia i nie ma nadziei, w rzeczywistości tak nie jest. Wszystko to jest potrzebne katolikom, ale także całemu światu. Bycie katolikiem nie oznacza życia w jakiejś zamkniętej przestrzeni” – powiedział prefekt Dykasterii ds. Komunikacji.

Powrót do prawdy

Javier Cercas zaprosił do „powrotu do tego, co najbardziej podstawowe: opowiadajmy prawdę. Musimy to robić z powodu ewangelicznego: prawda nas wyzwoli, co oznacza, że kłamstwa nas zniewalają. Żyjemy w czasach, w których kłamstwa mają ogromną siłę oddziaływania – w polityce, w życiu publicznym, wszędzie”. Problemem – dodał hiszpański pisarz – „nie jest technologia. Gdy człowiek wynalazł pismo, wszyscy – począwszy od Platona – twierdzili, że zapomnimy, co myśleliśmy. To samo mówiono, gdy wynaleziono druk. A co powiedzieć o wynalezieniu telewizji? Wtedy mówiono, że zniknie kultura. Nic takiego się nie stało. Ponieważ wszystko zależy od tego, jak wykorzystujemy technologię, a dziś w szczególności – sztuczną inteligencję”.

Słuchanie jest piękne

Colum McCann przyznał, że „zawsze żyliśmy w trudnych czasach, ale obecna epoka wydaje się nam szczególnie złożona, ponieważ proces naprawy niektórych problemów jest coraz trudniejszy”. Właśnie z tego powodu zaproponował, abyśmy „nauczyli się zwalniać tempo. Musimy skupić się na naprawie, na uzdrowieniu. A to może się dokonać tylko poprzez wzajemne poznanie. Słuchanie drugiego człowieka nie jest łatwe, ale jest czymś pięknym. Powinniśmy to robić w stosunku do tych, którzy są inni niż my, ale nie możemy przy tym zapominać, że musimy to czynić również – i przede wszystkim – wewnątrz naszych wspólnot: w rodzinie, w szkole, na uniwersytetach”. Właśnie w tym miejscu ujawnia się rola Kościoła, który – jak podkreślił McCann – jest „zarówno lokalny, jak i globalny. Papież Franciszek pozostawił nam właśnie to przesłanie dotyczące komunikacji, spotkania, słuchania: dostrzegam cię, widzę cię”.

46. Meeting Przyjaźni między Narodami odbywa się w dniach 22-27 sierpnia w Rimini. Spotkanie jest organizowane przez ruch Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie).