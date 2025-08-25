Leon i świadectwo męczenników z Algierii

Słowa Papieża na Meetingu wskazują, jaka jest prawdziwa droga misji.

Andrea Tornielli

W przesłaniu skierowanym na „Meeting Przyjaźni między narodami” odbywający się w Rimini, Leon XIV przywołał wystawę poświęconą męczennikom z Algierii, w których „jaśnieje powołanie Kościoła do zamieszkiwania pustyni w głębokiej komunii z całą ludzkością, przekraczając mury nieufności, które przeciwstawiają religie i kultury, naśladując całkowicie ruch wcielenia i daru Syna Bożego”. Papież podkreślił, że „ta droga obecności i prostoty” jest „prawdziwą drogą misji”. To wskazanie cenne i szczególnie znaczące, nie tylko dla uczestników zgromadzonych w Rimini, ale dla całego Kościoła. Misja bowiem — czytamy dalej w przesłaniu — nigdy nie jest „auto-prezentacją, stawianiem w opozycji tożsamości, ale darem z siebie aż po męczeństwo tego, kto dniem i nocą, w radości i wśród trudności, adoruje jedynie Jezusa jako Pana”.

Porusza, gdy śledząc wystawę o męczennikach z Algierii, widzi się, jak oddali się oni tamtemu ludowi, po prostu dzieląc w pełni jego życie, dając świadectwo braterstwa, przyjaźni, bliskości, konkretnej pomocy. Bez pragnienia rozgłosu, bez liczenia się ze statystykami, bez ufania strategiom tworzonym przy biurkach. Świadczy o tym homilia biskupa–męczennika Pierre’a Claverie, który w 1996 roku, krótko przed tym jak został zamordowany przez fundamentalistów islamskich, odpowiadając na pytanie, dlaczego pozostaje w Algierii, wiedząc, że codziennie ryzykuje życie, powiedział:

„Gdzie jest dla nas dom? Jesteśmy tam z powodu tego Ukrzyżowanego Mesjasza. Z żadnego innego powodu, dla żadnej innej osoby! Nie mamy interesów do obrony, żadnych wpływów do utrzymania… Nie mamy żadnej władzy, ale jesteśmy tam jak przy łożu przyjaciela, chorego brata, w milczeniu, trzymając go za rękę, ocierając mu czoło. Z powodu Jezusa, bo to On cierpi, w tej przemocy, która nikogo nie oszczędza, ponownie ukrzyżowany w ciele tysięcy niewinnych”.

I dodawał: „Gdzie powinien być Kościół Jezusa, który sam jest Ciałem Chrystusa, jeśli nie przede wszystkim tam? Wierzę, że umiera właśnie dlatego, że nie jest wystarczająco blisko krzyża Jezusa… Kościół się myli i zwodzi świat, gdy przedstawia się jako jedna z potęg, jako organizacja, nawet humanitarna, albo jako spektakularny ruch ewangelizacyjny. Może też błyszczeć, ale nie płonie ogniem miłości Bożej”.

To ocena przenikliwa i dramatyczna: Kościół umiera, gdy nie jest wystarczająco blisko krzyża Jezusa, gdy się uświatowia i zamienia w NGO, gdy goni za władzą polityczną i ekonomiczną, gdy ufa liczebności, gdy sądzi, że do ewangelizacji wystarczy powtarzać imię Jezusa Chrystusa w każdej okazji, zamiast przyjąć wyzwanie pójścia za Nim w konkretach życia, w radykalizmie wyborów i w zaangażowaniu na rzecz ostatnich. Kościół umiera, gdy przemienia głoszenie wiary w widowisko, gdy myśli, że może błyszczeć własnym światłem, zapominając, że może jedynie odbijać światło Innego.

Świadectwo męczenników z Algierii, tak odległych od dzisiejszego samocentrycznego protagonizmu, stanowi wyzwanie i przypomnienie o istocie Ewangelii, znak sprzeciwu. Znamienne jest, że na zakończenie swojego przesłania do uczestników Meetingu Leon XIV chciał przypomnieć nauczanie papieża Franciszka: opcja na rzecz ubogich jest kategorią teologiczną, zanim stanie się kulturową, socjologiczną, polityczną czy filozoficzną. Bo Bóg „wybrał pokornych, małych, pozbawionych władzy i z łona Maryi Dziewicy stał się jednym z nich, aby wpisać w naszą historię swoją historię. Autentyczny realizm to ten, który obejmuje także spojrzenie innego, dostrzega aspekty rzeczywistości, które nie są widoczne z centrów władzy, gdzie zapadają najważniejsze decyzje”. Tak właśnie zaświadczyli do końca, mieszając krew chrześcijan z krwią wielu muzułmanów — ofiar fundamentalizmu — męczennicy z Algierii.