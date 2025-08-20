Kościół włoski odpowiada na apel Leona XIV w sprawie postu i modlitwy o pokój

Kardynał Matteo Zuppi, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch powiedział, że Kościół we Włoszech jednoczy się z apelem Ojca Świętego o post i modlitwę 22 sierpnia w intencji pokoju na świecie.

Wojciech Rogacin – Watykan

W środę przed południem podczas Audiencji Generalnej Papież zaapelował do wiernych, by w najbliższy piątek, 22 sierpnia, we wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej w poście i modlitwie błagać Pana, „by udzielił nam pokoju i sprawiedliwości oraz otarł łzy tym, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów”.

„Kościół we Włoszech przyłącza się do tego zaproszenia, prosząc wspólnoty kościelne o wzywanie daru pojednania dla naszej ziemi, która – jak podkreślił Papież – ‘nadal jest zraniona przez wojny w Ziemi Świętej, na Ukrainie i w wielu innych regionach świata’” – oświadczył kard. Matteo Zuppi, arcybiskup Bolonii i przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch.

Pokój to pokorna droga

„Jednoczymy się z naglącym apelem Ojca Świętego: trwanie sytuacji przemocy, nienawiści i śmierci zobowiązuje nas do intensyfikacji modlitwy o pokój rozbrojony i rozbrajający, błagając Najświętszą Maryję Pannę Królową Pokoju, aby oddaliła od każdego narodu grozę wojny i oświeciła umysły tych, którzy ponoszą odpowiedzialność polityczną i dyplomatyczną” – stwierdził kard. Zuppi, przypominając, że „pokój nie jest utopią duchową. „To pokorna droga, złożona z codziennych gestów, splatająca cierpliwość i odwagę, słuchanie i działanie. I która domaga się dziś, bardziej niż kiedykolwiek, naszej czujnej i twórczej obecności” – stwierdził przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch.