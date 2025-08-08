Kościół w Indonezji wzywa władze do działań wobec aktów przemocy

Konferencja Episkopatu Indonezji skierowała do rządu specjalny apel w związku z licznymi atakami na miejsca kultu oraz instytucje związane ze wspólnotami kościelnymi. „Nikt nie może pozostać bezkarny, jeśli dopuszcza się działań anarchistycznych, zwłaszcza jeśli uderzają one w modlitwę i kult religijny w jakiejkolwiek części terytorium Indonezji” - czytamy w stanowisku.

ks. Marek Weresa – Watykan

Apel został przedstawiony podczas konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie Konferencji Episkopatu Indonezji. Pod dokumentem podpisali się także przedstawiciele innych organizacji religijnych, takich jak Najwyższa Rada Religii Konfucjańskiej (MATAKIN) oraz liczne grupy buddyjskie i protestanckie.

W dokumencie przypomniano, że wolność religii i wyznania jest konstytucyjnym prawem obywateli, które jest zagwarantowane przez konstytucję z 1945 roku. Wskazano, że właśnie dlatego „państwo – za pośrednictwem sił porządkowych i władz lokalnych – ma obowiązek zdecydowanie interweniować, aby podobne incydenty nie powtarzały się w przyszłości”.

Odniesiono się nie tylko do osób sprzeciwiających się budowie kościołów, ale również do niedawnego nalotu na protestancką szkołę chrześcijańską oraz zniszczenia kilku chrześcijańskich miejsc kultu.

„Siły porządkowe i organy sądownicze – czytamy w dokumencie – powinny zapobiegać i dokładnie badać wszelkie przestępcze, brutalne akty sprzeciwu, przeszkadzania czy niszczenia miejsc wykorzystywanych do modlitwy i kultu przez obywateli Indonezji”.

Jednocześnie wskazano: „liderzy religijni powinni zachęcać wiernych, by nie ulegali prowokacjom dzielącym społeczeństwo i by żyli swoją wiarą w sposób pokojowy, harmonijny i pełen tolerancji”.

„W naszym odczuciu, występowanie różnych aktów agresji, zakazów, zakłóceń modlitwy oraz praktyk religijnych to poważne zagrożenie dla budowania tolerancji i pokojowego współistnienia. Każda forma zastraszania, przemocy czy jednostronnego ograniczania aktywności religijnej stanowi naruszenie prawa i niszczy podstawowe wartości współżycia jako obywateli jednej wspólnej ojczyzny” - podsumowali sygnatariusze.