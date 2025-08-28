Kościół w Brazylii cieszy się największym zaufaniem

Kościół katolicki w Brazylii cieszy się największym zaufaniem społeczeństwa, wynika z przeprowadzonego sondażu w 130 municypiach we wszystkich regionach kraju przez Instytut Datafolha wśród obywateli od 16 roku życia.

Ks. Zdzisław Malczewski SChr - Brazylia

Aż 85 procent ankietowanych stwierdziło, że ufa Kościołowi katolickiemu. Badanie dotyczące najbardziej godnych zaufania instytucji w Brazylii zostało zlecone przez Federalną Radę Brazylijskiej Izby Adwokackiej (OAB).

Drugą najbardziej zaufaną instytucją wśród Brazylijczyków jest Federalna Rada Brazylijskiej Izby Adwokackiej (OAB). Ostatnią instytucją w kolejności jest Izba Deputowanych.

Badanie wykazało również, że 40 proc.% Brazylijczyków darzy Kościół katolicki dużym zaufaniem, 45 proc. – umiarkowanym, 13 procent – żadnym, a 2 proc. – nie ma pewności. Według badania, 24 procent Brazylijczyków darzy Brazylijską Izbę Adwokacką (OAB), cieszącą się największym zaufaniem w kraju, a 59proc. – umiarkowanym. Jeśli chodzi o Kościoły ewangelickie, 31 proc. Brazylijczyków darzy je dużym zaufaniem, 46 proc. – umiarkowanym, a 21 proc. – żadnym.

Badanie Instytutu Datafolha przeanalizowało również opinie Brazylijczyków na temat obecnego krajobrazu politycznego. 72 procent społęczeństwa uważa, że ​​Brazylia doświadcza obecnie polaryzacji politycznej, „podzielonej na dwie grupy o przeciwstawnych poglądach politycznych, które odmawiają poparcia drugiej stronie”.