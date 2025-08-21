Kondolencje przewodniczącego Episkopatu po śmierci abp. Józefa Kowalczyka
Wojciech Rogacin
„Dotarła do mnie smutna wiadomość o śmierci JE ks. abp. Józefa Kowalczyka, Prymasa Seniora. W tej chwili wymowne stają się słowa prefacji pogrzebowej: ‘choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności’” – pisze abp Tadeusz Wojda w kondolencjach, skierowanych do prymasa Polski, abp. Wojciecha Polaka.
Ważna postać Kościoła w Polsce
Przewodniczący KEP dodaje, że wspólnota Kościoła w Polsce bardzo wiele zawdzięcza zmarłemu ks. abp. Józefowi Kowalczykowi. „Posługa Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, a później Prymasa Polski odzwierciedla, jak ważną postacią był w Kościele w Polsce, który odżywał w czasie przemian ustrojowych w naszej Ojczyźnie” – podkreślił abp Wojda. „Posługa dla dyplomacji watykańskiej w Ojczyźnie Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie jego pontyfikatu to szczególne zadanie, z którego starał się wywiązywać z największą starannością” – dodał.
Bliski współpracownik św. Jana Pawła II
Abp Wojda przypomina w kondolencjach, że do domu Ojca odszedł „wierny syn Kościoła, bliski współpracownik św. Jana Pawła II, kustosz relikwii św. Wojciecha, Prymas Senior. Niech św. Wojciech i św. Stanisław, którzy patronują naszej Ojczyźnie, wypraszają mu radość życia wiecznego.”
