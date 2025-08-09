Każdy ochrzczony jest powołany. W Brazylii trwa miesiąc powołań

Kościół w Brazylii przeżywa w sierpniu 45. miesiąc powołań do różnych stanów. Do wiernych skierowany został apel, aby potrafili słuchać, rozpoznawać i podejmować zobowiązanie wobec powołującego Pana Boga.

Ks. Zdzisław Malczewski SChr - Brazylia

Każda niedziela sierpnia poświęcona jest modlitwom o powołania do różnych stanów w Kościele. Tak więc pierwsza niedziela poświęcona była powołaniu do kapłaństwa, druga niedziela będąca w kalendarzu cywilnym tego kraju Dniem Ojca, dla Kościoła staje się szczególną okazją do ukazania wartości powołania do małżeństwa i rodzicielstwa.

Trzecia niedziela ukazuje, jak Pan Bóg powołuje chrześcijanina do szczególnego charyzmatu bycia osobą konsekrowaną. Natomiast czwarta niedziela poświęcona jest różnorodnym posługom, jakie podejmują osoby świeckie we wspólnocie wiary.

Z kolei piąta niedziela obchodzona jest tradycyjnie, jako narodowy dzień poświęcony katechetom, którzy podejmują misję formacji w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych.

W łączności z Rokiem Jubileuszowym

Tegoroczny miesiąc powołań przeżywany jest w duchu łączności z Rokiem Jubileuszowym. Hasło tego miesiąca „Pielgrzymi, ponieważ powołani” staje się inspiracją dla drogi wiary chrześcijanina, który żyje w ciągłym poszukiwaniu i odpowiadaniu na powołanie Boga.

Powołanie darem i odpowiedzią

W artykule opublikowanym w kontekście miesiąca powołań arcybiskup João Santos Cardoso z archidiecezji Natal w stanie Rio Grande do Norte podkreślona, że powołanie jest darem i odpowiedzią zakorzenioną w wierze i podtrzymywaną nadzieją. „Powołanie dojrzewa przez codzienne zaangażowanie wierności Ewangelii, modlitwę, rozeznanie i służbę” – pisze wspomniany hierarcha.

Każdy ochrzczony jest powołany

Z kolei arcybiskup Alberto Taveira Corrêa z Belém w stanie Pará, podkreśla, że wszelkie formy służby w Kościele należy rozumieć jako prawdziwe powołania. „Małżeństwo, kapłaństwo, życie zakonne i misyjne, konsekracja w nowych wspólnotach i posługa dziewic, to są podjęte powołania. Rodziny muszą uznać i przyjąć to powołanie jako dar” - argumentuje wspomniany arcybiskup.

Miesiąc powołań w obecnym roku jest szczególną okazją dla całego Kościoła w Brazylii, aby odnowić swoją gotowość do tworzenia żyznego gruntu dla powołań, uznając, że każdy ochrzczony jest powołany, aby być znakiem nadziei w dzisiejszym skomplikowanym świecie.