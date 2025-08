Kard. Ryś do młodych: wiara i niewiara rozstrzygają się w codzienności

To, co przeżywacie tutaj, jest niesłychanie ważne, ale prawdziwa próba wiary będzie od poniedziałku w domu. Jest oczywiście super ważne, jacy jesteśmy tutaj, ale gdybyśmy tutaj byli kompletnie inni, niż będziemy od poniedziałku w swoich parafiach, to jest bieda - mówił metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś, wskazując na potrzebę życia Ewangelią zarówno w szczególnym czasie Jubileuszu Młodzieży jak i w codzienności.

Artur Hanula

Mszy św. sprawowanej w trzecim dniu Casa Polonia przewodniczył metropolita krakowski senior kard. Stanisław Dziwisz. Koncelebrowali jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży bp Grzegorz Suchodolski oraz kilkunastu biskupów i kapłani towarzyszący młodzieży. Obecny był ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski. Metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś nawiązał w homilii do Ewangelii dnia, gdzie jest mowa o tym, że przesłanie Jezusa zostało odrzucone w jego rodzinnym Nazarecie, co może powtarzać się także współcześnie. „To może być Jego doświadczenie, że będąc z nami, nawiedzając nas, nie jest w stanie ani nic zrobić ani niczego powiedzieć, tak żeby nas to zmieniło. Bezsilny Jezus, bezsilny Pan Bóg” - wskazał kard. Ryś.

Metropolita łódzki przypomniał, że ta bezradność Jezusa była skutkiem niedowiarstwa jego ziomków, a nawet - jak można przetłumaczyć ten fragment - skutkiem ich pogaństwa. „Czy można być poganinem w samym środku Kościoła? Czy można być niewierzącym w samym środku Kościoła? To są te pytania dzisiejsze, bardzo mocne” - mówił kard. Ryś.

Zdumienie i wiedza nie są tożsame z wiarą

Jak podkreślił metropolita łódzki, jedną z reakcji na słowa Jezusa w Nazarecie było zdumienie, które nie okazało się tożsame z wiarą. Można „w różnych miejscach w Kościele gonić za wszystkimi cudownościami, nawoływać się, żeby je zobaczyć, zdumiewać się takimi rzeczami. W tym nie ma żadnej wiary”.

Poza tym szczegółowa wiedza o Jezusie, jaką mieli Jego ziomkowie, także nie musi oznaczać wiary. „Żył z nimi 30 lat, wiedzą pewnie znacznie więcej niż mówią w tej reakcji. I ta detaliczna wiedza też nie jest wiarą” - zaznaczył kaznodzieja.

Młodzi w kolejnym dniu Casa Polonia uczestniczyli w Eucharystii jak każdego dnia (© don Marek Weresa)

Początkiem chrześcijaństwa spotkanie z Osobą

Odwołując się do nauczania papieży Benedykta XVI i Franciszka kard. Ryś podkreślił, że u początku bycia chrześcijaninem nie znajduje się decyzja etyczna ani jakaś wielka idea, ale spotkanie z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę. „Wiara to jest spotkanie” - mówił kard. Ryś. Nawiązując do nauczania Pawła VI kard. Grzegorz Ryś mówił, że „ewangelizacja dzieje się dopiero wtedy, kiedy osoba spotyka się z Osobą. Kiedy ja spotykam się z Jezusem, dopiero wtedy można mówić o ewangelizacji”. Podstawą jest spotkanie i relacja.

Szczególny czas Jubileuszu

Kardynał mówił, że momenty takie jak Jubileusz Młodzieży to szczególny czas, kiedy

„Bóg pracuje w szczególny sposób” w człowieku. Kard. Ryś zachęcił młodych, żeby pozwolili Bogu działać.

Z Jezusem w codzienności

Jak zaznaczył kard. Grzegorz Ryś, Jezusa można spotkać także w codzienności. „Nasza codzienność jest pełna Chrystusa, bo każdy w swojej miejscowości, każdy w swojej parafii ma kościół, który zna, a w tym kościele jest konfesjonał, który zna, a obok tego konfesjonału jest ołtarz, do którego może podejść - mówił. - I można być codziennie tak blisko i być niewierzącym”.

Piątkowej Eucharystii przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz (© don Marek Weresa)

Zażyła relacja z Jezusem

Metropolita łódzki podkreślił, że można być blisko Jezusa i nie wierzyć w Niego, ale oczywiście można też być z Nim blisko i budować głęboką relację jak czynili to np. Matka Boża i św. Józef. „Bliskość nie jest na to, żeby nam spowszedniała. Bliskość, codzienność jest na to, żebyśmy wchodzili głębiej i głębiej, i głębiej, i żebyśmy nigdy nie mieli dość” - mówił o budowaniu relacji z Jezusem kard. Ryś.

Nie zmarnujmy łaski Jubileuszu!

Na zakończenie kard. Ryś zaapelował: „Nie wolno nam zmarnować tego, co tu dostaniemy! Kiedy Bóg pracuje, my się wstrzymujemy właściwie od roboty. On pracuje, robi potężne rzeczy, mówi potężne słowa. Nie wolno tego zmarnować, wam nie wolno tego zmarnować, nam nie wolno tego zmarnować. Nam nie wolno zmarnować tego potencjału, który w nas, was na nowo odżywa. Biada nam jak to zmarnujemy” - podsumował kaznodzieja.

Wyróżnione 01/08/2025 Kard. Dziwisz do młodych w Rzymie: nie lękajcie się zawierzyć Chrystusowi „Jesteście nadzieją Kościoła” – te słowa św. Jana Pawła II, przywołane przez kard. Stanisława Dziwisza podczas Mszy świętej w Casa Polonia, wybrzmiały w Rzymie z nową siłą. W ...

Dzień Pojednania

Piątek 1 sierpnia był w Casa Polonia Dniem Pojednania. Tysiące młodzieży przystępowały do sakramentu pokuty i pojednania na Circo Massimo, gdzie posługiwali również polscy spowiednicy, m.in. regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel.

O godz. 17:00 harcerze i obecni pielgrzymi uczcili Godzinę W minutą ciszy i odśpiewaniem hymnu państwowego, a także krókim wprowadzeniem w historię Powstania Warszawskiego, którego 81. rocznica wybuchu przypadała tego dnia. Odśpiewano też jedną z powstańczych pieśni.

Godzina W w Casa Polonia (© don Marek Weresa)

Następnie odbyła się kolejna katecheza dominikanów o. Adama Szustaka i o. Tomasza Nowaka, tym razem poświęcona Marii, siostrze Marty i Łazarza. Kaznodzieje mówili o znaczeniu miłości w życiu chrześcijan.

Katecheza dominikanów (© don Marek Weresa)