Kard. Dziwisz do młodych w Rzymie: nie lękajcie się zawierzyć Chrystusowi

„Jesteście nadzieją Kościoła” – te słowa św. Jana Pawła II, przywołane przez kard. Stanisława Dziwisza podczas Mszy świętej w Casa Polonia, wybrzmiały w Rzymie z nową siłą. W kolejnym dniu Jubileuszu Młodych polska młodzież usłyszała wezwanie do zaufania Chrystusowi i budowania świata opartego na Ewangelii, pomimo niepokoju i wojen.

Karol Darmoros

Młodzi nadzieją Kościoła

Kardynał Dziwisz, wieloletni sekretarz św. Jana Pawła II, przypomniał młodym jego słowa z początku pontyfikatu. „Już w dniu inauguracji powiedział m.in. do młodych: Jesteście nadzieją Kościoła, jesteście moją nadzieją – i tak pozostało” – powiedział emerytowany metropolita krakowski. Kard. Dziwisz wyraził przekonanie, że także i dziś św. Jan Paweł II mówiłby do młodych, że są nadzieją Kościoła. „Nadzieją Kościoła w niespokojnym świecie, naznaczonym niesprawiedliwością i bratobójczymi wojnami” – dodał kardynał.

Zbudowani na skale

Hierarcha przypomniał także papieskie słowa z Jubileuszu 2000 roku: „Mówiąc ‘tak’ Chrystusowi, mówicie ‘tak’ wszystkim swoim najszlachetniejszym ideałom. Nie lękajcie się Jemu zawierzyć. On was poprowadzi, da wam siłę, byście szli za Nim każdego dnia i w każdej sytuacji” – apelował kard. Dziwisz.

Emerytowany metropolita krakowski podkreślał również, że wsłuchiwanie się w głos Chrystusa idzie w parze z budowaniem na Nim swojego życia, jak na skale. Dlatego też – zaznaczał bliski współpracownik św. Jana Pawła II– warto zaufać Chrystusowi i być gotowym do podjęcia służb. „Służby w Kościele i w naszym niespokojnym świecie, w którym nadal tyle egoizmu, napięć, konfliktów i bratobójczych wojen” – dodawał.

Nadzieja także dla zagubionych

Kardynał Stanisław Dziwisz wezwał też do modlitwy za młodych, którzy są zagubieni, obojętni i stoją z dala od Kościoła. „Mam nadzieję, że do nich też - wcześniej czy później - dotrze Chrystus, bo przecież tylko On ma słowa życia wiecznego” – powiedział kardynał, zachęcając do duchowej solidarności.

Podziękował też ambasadorowi RP przy Stolicy Apostolskiej Adamowi Kwiatkowskiemu za obecność i wsparcie. Zaznaczył ponadto, że reprezentantami młodych chrześcijan z całej Polski jest młodzież obecna w tych dniach w Rzymie.

Wspólna pamięć

Przed wieczorną Mszą świętą obecni w Casa Polonia oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego, zatrzymując się punktualnie o godz. 17:00 na chwilę ciszy dla uczczenia 81. rocznicy niepodległościowego zrywu.

Weekend z Papieżem

W sobotni wieczór młodzi Polacy dołączą do setek tysięcy rówieśników z całego świata, by spotkać się z Leonem XIV podczas wielkiego czuwania na kampusie Tor Vergata – tym samym, gdzie w 2000 roku z młodymi spotkał się św. Jan Paweł II. W niedzielę, 3 sierpnia o godz. 9:00 Papież odprawi tam Mszę Świętą Posłania, kończącą Jubileusz Młodych.