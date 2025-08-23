Irlandia: 24-godzinna modlitwa w parafiach w intencji pokoju w Gazie

W parafiach irlandzkiej archidiecezji Armagh oraz diecezji Dromore w niedzielę 24 sierpnia odbywać się będą całodobowe czuwania modlitewne w intencji pokoju w Gazie i tamtejszych mieszkańców. Do modlitwy i aktów pokuty wezwał w liście pasterskim arcybiskup Armagh Eamon Martin.

Wojciech Rogacin

Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu, pokuta

„Proszę przyłączcie się w parafiach oraz domach do 24-godzinnej modlitwy i refleksji 24 sierpnia. Zapalcie świece w swoim domu rodzinnym lub kościele parafialnym” – napisał abp Martin w liście pasterskim do diecezjan Armagh i Dromore. „Uczestniczcie we Mszy świętej. Spędzajcie czas przed Najświętszym Sakramentem, odmawiajcie różaniec. Podejmijcie drobną osobistą pokutę lub akt ofiarny i sprawcie w ten sposób z Irlandii rozbłysło światło nadziei, pokoju dla Gazy oraz dla przyszłości jej mieszkańców” – dodał hierarcha.

Apel Leona XIV

Abp Martin przypomniał w liście apele Papieża Leona XIV o poszanowanie godności każdego człowieka, o zawieszenie ognia w Gazie, uwolnienie zakładników i respektowanie prawa humanitarnego. Wspomniał na słowa kard. Pierbattisty Pizzaballi, łacińskiego patriarchy Jerozolimy, iż pomoc humanitarna dla Gazy to kwestia przeżycia ludzi.

Arcybiskup zachęcił do ciągłego wykazywania solidarności wobec ludności Gazy, w tym tamtejszych chrześcijan.

Kościół w Irlandii ustanowił miesiąc czerwiec tego roku okresem narodowej modlitwy w intencji pokoju w Gazie. Niestety – jak stwierdził abp Eamon Martin, od tamtego czasu sytuacja jeszcze się pogorszyła. Potrzebne są dalsze modlitwy i ofiary, aby wypraszać u Boga upragniony pokój.