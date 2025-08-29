Gniezno: ostatnie pożegnanie arcybiskupa Józefa Kowalczyka, byłego prymasa Polski

W Gnieźnie z udziałem najwyższych hierarchów kościelnych i władz państwowych odbył się pogrzeb abp. Józefa Kowalczyka, byłego nuncjusza apostolskiego w Polsce, metropolity gnieźnieńskiego i prymasa Polski. Zmarły 20 sierpnia w wieku 86 lat hierarcha spoczął w podziemiach archikatedry gnieźnieńskiej. Był to pierwszy pochówek prymasowski w Gnieźnie od 99 lat.

Vatican News, Radio Poznań

W ostatnim pożegnaniu arcybiskupa Kowalczyka wzięli udział m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp. Antonio Guido Filipazzi, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp. Tadeusza Wojda, kard. Kazimierz Nycz oraz liczni hierarchowie z całego kraju. Obecni byli także przedstawiciele władz państwowych z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele, a także była premier Hanna Suchocka.

Mszy św. pogrzebowej w archikatedrze gnieźnieńskiej przewodniczył i homilię wygłosił obecny prymas Polski abp. Wojciech Polak. W swoim kazaniu podkreślił zasługi zmarłego, zwłaszcza jego posługę jako nuncjusza apostolskiego w Polsce, którą pełnił przez ponad 20 lat. „Papież prosił, aby ta posługa wzmocniła łączność Polski z Następcą św. Piotra oraz przyczyniła się do budowania konstruktywnego porozumienia z władzami dla pokonywania istniejących trudności, jak również osiągania dobra duchowego i moralnego narodu” – mówił abp Polak. Przypomniał również zaangażowanie abp. Kowalczyka w przywrócenie ordynariatu polowego Wojska Polskiego, reformę struktur Kościoła w Polsce oraz finalizację prac nad Konkordatem między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską.

Podczas liturgii odczytano list kondolencyjny papieża Leona XIV, w którym Ojciec Święty podziękował Bogu „za gorliwą pasterską służbę śp. arcybiskupa Józefa”. Papież zaznaczył, że zmarły prymas „prowadził wiernych do zbawienia, inspirowany swym pasterskim zawołaniem: »Fiat voluntas Tua« (Bądź wola Twoja)”.

Głos zabrali także m.in. abp Celestino Migliore, który był następcą abp. Kowalczyka w misji nuncjusza w Polsce, oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej podkreślił, że „bez śp. abp. Józefa Kowalczyka, jednego z najbliższych współpracowników św. Jana Pawła II, zagospodarowanie odzyskanej w pełni w 1989 roku suwerenności byłoby niemożliwe. Niemożliwe byłoby zbudowanie relacji między państwem a Kościołem”.

Po Mszy św. kondukt żałobny z towarzyszeniem asysty wojskowej odprowadził trumnę z ciałem zmarłego prymasa do podziemi katedry, gdzie spoczął on jako 23. prymas Polski i jeden z ponad 30 arcybiskupów pochowanych w tym miejscu. Abp Józef Kowalczyk spoczął obok kard. Edmunda Dalbora, pierwszego prymasa Polski odrodzonej po zaborach. Przygotowanie nekropolii arcybiskupów gnieźnieńskich Prymasów Polski w podziemiach bazyliki prymasowskiej było jednym z przedsięwzięć zrealizowanych z inicjatywy i za czasów czteroletniej posługi prymasowskiej śp. abp. Józefa Kowalczyka.

Zgodnie z wolą zmarłego prymasa, żałobnicy zostali poproszeni, aby zamiast kwiatów – jeśli mają taką możliwość – złożyć datek na Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, którego powstanie zainicjował.