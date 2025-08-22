Dziś dzień modlitwy i postu o pokój - wierni odpowiadają na apel Leona XIV

Leon XIV poprosił, aby 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój na świecie (@Vatican Media)

Z inicjatywy Ojca Świętego piątek 22 sierpnia jest dniem modlitwy i postu w intencji pokoju w Ziemi Świętej, na Ukrainie i innych regionach świata. Na prośbę Papieża odpowiadają m.in. wierni m.in. z Polski, Włoch, Ukrainy i Bliskiego Wschodu.

Wojciech Rogacin, Artur Hanula

„W związku z apelem Ojca Świętego, proszę wszystkich wiernych w Polsce o modlitwę w intencji pokoju. Proszę, by w naszej Ojczyźnie tego dnia, podczas sprawowania Eucharystii, dodać w modlitwie powszechnej wezwanie w intencji pokoju. Maryja Królowa Pokoju niech wyprasza całemu światu łaskę pokoju" - napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda, w odpowiedzi na papieską prośbę. W piątek 22 sierpnia wierni w Polsce zarówno w czasie Mszy św. jak i w modlitwie indywidualnej, modlą się o pokój, ofiarując w tej intencji także piątkowy post.

Modlitwa w Ziemi Świętej

„Jesteśmy wdzięczni za tę uważność na kwestię pokoju, do którego Papież powraca bardzo często – niemal zawsze. To temat bardzo delikatny, dla nas niezwykle istotny. Nie po raz pierwszy podejmujemy dni modlitwy i postu – w przeszłości także były one ogłaszane – i to jedyna rzecz, jaką w tej chwili możemy zrobić: modlić się i pościć, aby utrzymać spojrzenie skierowane ku Bogu. To jedyne, co możemy teraz zrobić, aby serca ludzi mogły się zmienić” – powiedział kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński Patriarcha Jerozolimy.

Dziś będzie się modlić cała Ziemia Święta – wierni będą modlić się za siebie i za swoich bliźnich, aby zwyciężył pokój, aby skończył się niepokój, który nikogo nie opuszcza. „Nie można nie martwić się tym, co może się wydarzyć w Gazie” – podkreśla kard. Pizzaballa.

Odpowiedź polskiego i włoskiego Kościoła

W odpowiedzi na apel Papieża Leona XIV, aby 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC prosi wszystkich wiernych w Polsce o modlitwę w intencji pokoju. Jednocześnie dodaje, aby podczas sprawowania Eucharystii, dodać w modlitwie powszechnej wezwanie w intencji pokoju.

„Kościół we Włoszech przyłącza się do tego zaproszenia, prosząc wspólnoty kościelne o wzywanie daru pojednania dla naszej ziemi, która – jak podkreślił Papież – ‘nadal jest zraniona przez wojny w Ziemi Świętej, na Ukrainie i w wielu innych regionach świata’” – wskazał przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kard. Matteo Zuppi w nawiązaniu do papieskiego apelu.

Prośba biskupów Ukrainy do Polaków

Ze specjalną prośbą do wiernych w Polsce za pośrednictwem Vatican News zwrócił się przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy bp Witalij Skomarowski. „Kochani bracia i siostry, w imieniu naszego Kościoła w Ukrainie i wszystkich chrześcijan, całego narodu ukraińskiego chcę prosić o przyłączenie się do prośby Ojca Świętego, aby dzień naszej Matki Bożej Królowej 22 sierpnia poświęcić jako dzień modlitwy i postu w intencji pokoju na całym świecie, w Ziemi Świętej, ale też w Ukrainie” – mówił ukraiński biskup.

Wyjątkowa prośba Papieża

Apel o modlitwę i post w intencji pokoju Ojciec Święty wystosował do wiernych podczas środowej Audiencji Generalnej 20 sierpnia. Prosił, aby błagać Boga, „by udzielił nam pokoju i sprawiedliwości oraz otarł łzy tym, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów”.

Wyróżnione 20/08/2025 Papież prosi by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój Papież prosi, aby 22 sierpnia był dniem modlitwy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie oraz na całym świecie.