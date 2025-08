Casa Polonia – strzał w dziesiątkę podczas Jubileuszu Młodych

Tysiące młodych Polaków, przestrzeń modlitwy, adoracji i wspólnoty, a także codzienna obecność słowa i muzyki. Tym w trakcie Jubileuszu Młodych w Rzymie stała się Casa Polonia. „To był dobrze wypełniony i zrealizowany program” – ocenił w rozmowie z Radiem Watykańskim-Vatican News bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży w Polsce.

Karol Darmoros

Dom młodych

Casa Polonia, czyli „Dom Polski” na czas Jubileuszu Młodych, zorganizowano w Instytucie Salezjańskim Teresa Gerini w Rzymie. Program wypełniały Msze święte, adoracja Najświętszego Sakramentu, katechezy jubileuszowe, a także koncerty i wieczorne wydarzenia artystyczne.

Bp Grzegorz Suchodolski podczas Casa Polonia (© don Marek Weresa)

„Casa Polonia, czyli próba stworzenia naprawdę polskiego domu dla młodych Polaków, którzy przybyli do Rzymu, była nam bardzo potrzebna” – podkreślił bp Grzegorz Suchodolski. Jak zaznaczył, wielu młodych spędzało tam wiele godzin każdego dnia, otwierając się na treści katechez, adorację, spowiedź i Eucharystię.

Najważniejszym wydarzeniem każdego dnia w Casa Polonia była Msza św. (© don Marek Weresa)

Młodzi dla młodych

Jednym z filarów Casa Polonia byli wolontariusze. „To, co było dla mnie najgłębszym doświadczeniem współpracy z młodymi ludźmi, to ich zgranie i integracja dla wspólnego celu – zapewnienia pielgrzymom, ich rówieśnikom dobrego doświadczenia i spotkania z Panem Bogiem” – mówiła Aleksandra Samula z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zwróciła uwagę, że wolontariusze poświęcali swój czas, rezygnując ze zwiedzania czy odpoczynku, by być dla innych.

Casa Polonia była czasem szczególnego doświadczania Boga i wspólnoty młodych (© don Marek Weresa)

Silny program duchowy i artystyczny

Polska młodzież mogła przeżywać jubileuszowe wydarzenia w swoim języku i w dobrze znanej formie. „Casa Polonia wypełniła te oczekiwania, które mieliśmy wobec tego projektu” – ocenił bp Suchodolski, przywołując doświadczenie „Polskiej Lizbony” w czasie Światowych Dni Młodzieży w portugalskiej stolicy w 2023 roku. Tegoroczne katechezy jubileuszowe w Rzymie poprowadzili znani dominikanie – o. Adam Szustak i o. Tomasz Nowak – a Msze święte celebrowali polscy kardynałowie.

Ojcowie Tomasz Nowak i Adam Szustka na Casa Polonia (© don Marek Weresa)

Ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM przypomniał, że w odróżnieniu od wielu innych narodowości, które organizowały jednorazowe dni narodowe, Casa Polonia trwała przez kilka dni. „Stworzyliśmy dużą kaplicę z całodzienną adoracją, możliwością spowiedzi i Eucharystii. To było miejsce budowania relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem” – mówił ks. Koprianiuk.

Ogromną wartością była też strona artystyczna. „Wielkie podziękowania dla Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, ale także dla partnerów współtworzących – wraz z artystami, muzykami, aktorami pod wodzą Marcina Pospieszalskiego i Dariusza Kowalskiego, a także chóru i orkiestry pod batutą Huberta Kowalskiego. Wielkie dzięki, bez nich Casa Polonia nie miałaby takiego poziomu artystycznego, jaki osiągnęliśmy” – powiedział bp Suchodolski.

Wydarzenia artystyczne również były ważnym elementem Casa Polonia (© don Marek Weresa)

Dobre owoce i przyszłość projektu

Choć planowana jest jeszcze ewaluacja, Casa Polonia już teraz zostaje oceniona jako sukces. Zdaniem ks. Andrzeja Lubowickiego, asystenta generalnego KSM, „Dom Polski”, obok Placu św. Piotra czy Tor Vergata, był ważnym miejscem spotkania młodego Kościoła. A także dowodem na to, że młodzi potrafią jednoczyć się wokół najważniejszych wartości. „Młodzi z pewnością zabiorą ze sobą doświadczenie spotkania i z Panem Jezusem, ale z drugiej strony spotkania z Ojcem Świętym, który wychodzi do młodych” – zauważył.

Casa Polonia już dziś oceniana jest jako udany projekt duszpasterski. „Młodzież była bardzo wdzięczna organizatorom i dobrze przeżyła te dni” – podsumował bp Grzegorz Suchodolski.