Caritas Wietnam wnosi swój wkład w zapobieganie handlowi ludźmi

Handel ludźmi na świecie, a także w Wietnamie, rośnie w sposób nieprzewidywalny. Media społecznościowe stanowią „żyzny grunt”, na którym przestępcy mogą zwabiać i oszukiwać ofiary. Okoliczności, w których Wietnamczycy są nakłaniani do wyjazdu do sąsiednich krajów, takich jak Kambodża, Laos, Mjanma czy Chiny, wskutek oszustw internetowych, stają się plagą społeczną w skali całego kraju. Z pomocą przychodzi Caritas działająca w tym azjatyckim kraju.

ks. Marek Weresa – Watykan

Pomoc Caritas

S. Teresa Pham Ninh Khanh Hau z diecezjalnej Caritas w Hung Hoa spotkała się z ponad 100 nastolatkami, aby przekazać im podstawowe informacje i pomóc wszystkim zachować czujność wobec zagrożeń związanych z handlem ludźmi.

Młodzież z parafii Tien Non, położonej na obszarze wiejskim zajmującym się uprawą ryżu, wciąż nie posiada wystarczającej wiedzy na temat bezpiecznej migracji i handlu ludźmi, gdy staje przed koniecznością podejmowania ważnych decyzji dotyczących swojej przyszłości. Niewątpliwie informacje przekazane przez Komitet ds. Zapobiegania Niebezpiecznej Migracji i Handlowi Ludźmi Caritas Huế pomogły im zachować większą ostrożność i pewność w podejmowaniu właściwych decyzji, zwłaszcza w obliczu różnorodnych, czasem mylących treści i wiadomości docierających do nich za pośrednictwem sieci społecznościowych.

Skala przemocy

Według policji, w ostatnim czasie w Wietnamie przeprowadzono śledztwa w setkach spraw dotyczących oszustw internetowych, które kończyły się handlem ludźmi, ratując liczne ofiary i rozbijając grupy przestępcze zajmujące się handlem ludźmi, mające powiązania krajowe i międzynarodowe. W szczególności w 2024 roku policja i służby bezpieczeństwa ujawniły i prowadziły śledztwa w około 163 przypadkach handlu ludźmi. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 roku podobnych spraw było już 120.

Z ponad 72 milionami użytkowników mediów społecznościowych, co stanowi około 73 proc. populacji, Wietnam jest jednym z krajów na świecie o największej liczbie osób korzystających z internetu i portali społecznościowych. Spośród nich 7 proc. ma od 13 do 17 lat, a prawie 10 proc. jest w wieku od 18 do 24 lat. Według statystyk w Wietnamie jest obecnie około 24,7 mln dzieci (prawie 25 proc. populacji), z czego niemal 97 proc. korzysta z internetu przez około 5–7 godzin dziennie.