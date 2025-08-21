Hanna Suchocka: abp Kowalczyk i misja odbudowy relacji Polski ze Stolicą Apostolską
Tomasz Zielenkiewicz
Arcybiskup senior Józef Kowalczyk zmarł w nocy 20 sierpnia, w wieku 86 lat. Był wieloletnim nuncjuszem apostolskim w Polsce (1989-2010) i Prymasem Polski w latach 2010-2014. Informację o jego śmierci ogłosił w Gnieźnie dzwon św. Wojciecha.
Ścisła współpraca z nuncjuszem
„Współpracowałam z nim od właściwie samego początku jego przybycia do Polski, kiedy Stolica Apostolska wznowiła stosunki dyplomatyczne z Polską. Ta współpraca trwała praktycznie do końca jego misji jako nuncjusza, potem również w innym wymiarze” – wspomina Hanna Suchocka.
Była premier podkreśliła, że abp Kowalczyk przyjechał do Polski „z konkretną myślą i z konkretnym zadaniem, które mu zlecił Ojciec Święty Jan Paweł II, a mianowicie właśnie odbudową relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską, które zostały przerwane bezpośrednio po II wojnie światowej, w wyniku wprowadzenia w Polsce reżimu komunistycznego”.
Poszukiwanie współdziałania
Była to – jak zaznacza Hanna Suchocka – niezwykle ważna misja. „Abp Kowalczyk wykonywał ją bardzo dobrze, znalazł niezwykłe dobre porozumienie z politykami” – powiedziała. „Celem było zachowywanie neutralności i poszukiwanie najlepszych zasad współdziałania Kościoła i państwa. To sprzyjało podjęciu od nowa prac nad umową międzynarodową pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską” – wspominała.
Była premier z wróciła uwagę na duże zaangażowanie nuncjusza Kowalczyka. „Gdy zostałam premierem, bardzo ściśle współpracowaliśmy w tym zakresie. Konkordat został podpisany za czasów, kiedy pełniłam tę funkcję. Pamiętam nasze rozmowy o poważnych sprawach, również o tym, gdzie jest miejsce Kościoła we współczesnym świecie” – dodała.
Pionierska praca
Hanna Suchocka oceniła, że abp Kowalczyk „w pionierski sposób musiał przetrzeć szlaki do ułożenia relacji wzajemnych między państwem i Kościołem”.
Kontakty Hanny Suchockiej i abp Kowalczyka trwały również w późniejszych latach „Ksiądz arcybiskup zapraszał mnie wielokrotnie do Gniezna na różne spotkania, na rozmowy dotyczące Europy, dotyczące Polski w Europie oraz relacji wzajemnych pomiędzy Polską i Europą, w zmieniającym się dynamicznie świecie” – relacjonowała.
„Także z tego czasu, kiedy był Prymasem Polski, metropolitą gnieźnieńskim, zachowałam pamięć naszej dobrej współpracy” – podkreśliła.
