Bp Skomarowskyj prosi Polaków o modlitwy o pokój po apelu Leona XIV

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy, bp Witalij Skomarowskyj za pośrednictwem Vatican News zwrócił się do Polaków z podziękowaniami za wsparcie i specjalną prośbą o modlitwy 22 sierpnia o pokój w Ukrainie i innych miejscach na świecie. To włączenie się do apelu Ojca Świętego, który ustanowił 22 sierpnia dniem modlitw i postu w intencji pokoju.

Switlana Duchovych, Wojciech Rogacin - Watykan

„Kochani bracia i siostry, w imieniu naszego Kościoła w Ukrainie i wszystkich chrześcijan, całego narodu ukraińskiego chcę prosić o przyłączenie się do prośby Ojca Świętego aby dzień naszej Matki Bożej Królowej 22 sierpnia poświęcić jako dzień modlitwy i postu w intencji pokoju na całym świecie, w Ziemi Świętej, ale też w Ukrainie” – powiedział bp Skomarowskyj w wypowiedzi dla Vatican News, kierowanej specjalnie do Polaków.

„Proszę was o modlitwy”

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy przypomniał też słowa Ojca Świętego ze środowej audiencji generalnej, w których Papież zwracając się do Polaków prosił, aby pielgrzymi zmierzający na Jasną Górę również do swoich intencji dołączyli modlitwy o pokój – nieuzbrojony i rozbrajający.

„Wiemy, że te pielgrzymki na Jasną Górę są duchowym bogactwem, wypraszającym potrzebne łaski. Proszę, aby wśród intencji [pielgrzymkowych] nie zabrakło modlitw o pokój na świecie, którego tak bardzo potrzebujemy” – powiedział do Polaków bp Skomarowskyj.

„Wszystkim tym, solidarnym z nami, którzy podtrzymują nas modlitwą, może postem i inną pomocą, jestem bardzo bardzo wdzięczny. Bóg wam zapłać, niech Pan Bóg was błogosławi!” – dodał ukraiński biskup.

Apel Leona XIV

Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej zaapelował do wiernych, by 22 sierpnia był dniem modlitwy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie oraz na całym świecie. Jest to wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.

„Maryja jest Matką wierzących tutaj, na ziemi, i jest również wzywana jako Królowa Pokoju. Podczas gdy nasza ziemia nadal jest okaleczana przez wojny w Ziemi Świętej, na Ukrainie i w wielu innych regionach świata, zachęcam wszystkich wiernych, aby dzień 22 sierpnia przeżyli podejmując post i modlitwę, błagając Pana, aby obdarzył nas pokojem i sprawiedliwością oraz otarł łzy tych, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów zbrojnych” – wezwał Papież. „Niech Maryja, Królowa Pokoju, wstawia się za nami, aby narody znalazły drogę do pokoju” – dodał Leon XIV.

Polski Kościół włącza się w modlitwy

Na apel Leona XIV jeszcze tego samego dnia odpowiedziały m.in. Kościół we Włoszech i w Polsce. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC wezwał wiernych do włączenia się w modlitewną inicjatywę. „W związku z apelem Ojca Świętego, proszę wszystkich wiernych w Polsce o modlitwę w intencji pokoju. Proszę, by w naszej Ojczyźnie tego dnia, podczas sprawowania Eucharystii, dodać w modlitwie powszechnej wezwanie w intencji pokoju. Maryja Królowa Pokoju niech wyprasza całemu światu łaskę pokoju” – napisał abp Wojda w apelu.