Bp Przyborek: pielgrzymka buduje nadzieję

Lato w Polsce to czas wędrówek ku duchowym źródłom. W szczególny sposób od początku lipca, a zwłaszcza w sierpniu, tysiące wiernych z całego kraju podejmuje trud pielgrzymowania na Jasną Górę. „Pielgrzymka jest obrazem Kościoła, gdzie jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami; wspólnoty, która karmi się Eucharystią” – wskazał z rozmowie z mediami watykański bp Piotr Przyborek, przewodniczący Rady ds. Turystyki i Pielgrzymek KEP. Zapewnił także o modlitwie za poszkodowanych z pielgrzymki radomskiej.

ks. Marek Weresa – Watykan

Podobnie jak Jezus

Bp Piotr Przyborek obecnie pielgrzymuje z 43. Gdańską Pieszą Pielgrzymką, która na Jasną Górę dotrze we wtorek, 12 sierpnia.

Mówiąc o tym, dlaczego pielgrzymowanie do Częstochowy w Polsce jest swoistym fenomenem, wskazał, że idziemy, aby „pokazać Matce Bożej, że chcemy się z nią spotkać”. Dodał także, że pielgrzymowanie ma swoje historyczne tradycje już w Piśmie Świętym. Dziś „podobnie jak dwunastoletni Jezus, który pielgrzymował do świątyni, my pielgrzymujemy do Matki”.

Idziemy z nadzieją

Nawiązując do trwającego Roku Jubileuszowego, bp Przyborek wskazał, że pielgrzymka jest „czasem nadziei”. Dodał, że pielgrzymka buduje nadzieję – wyznacza jasny cel, wymaga konkretnego wysiłku i daje pewność, że warto iść dalej.

„Dla mnie osobiście pielgrzymka to obraz Kościoła. Jesteśmy w drodze, jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami, posilamy się Eucharystią. Kiedy upadniemy, spowiadamy się po to, żeby dojść do «domu», do celu, do Matki. Tak jak w życiu, po to, żeby dojść do «Domu Ojca». Jesteśmy w Kościele, we wspólnocie po to, żeby wzajemnie się wspierać i wspólnie dojść do celu” - zaznaczył bp Przyborek.

Dodał także, że czas pielgrzymowania to umocnienie wiary w osiągnięcie celu jakim jest zbawienie; w to, że „rzeczywiście dla mnie słabego grzesznika jest to możliwe, we wspólnocie dzięki Chrystusowi, który nas posila”.

W intencji rannych pielgrzymów

Przewodniczący Rady ds. Turystyki i Pielgrzymek KEP za pośrednictwem mediów watykańskich podziękował za wszystkie modlitwy w intencji pielgrzymów, za wsparcie duchowe i materialne. Zapewnił również o modlitwie za wszystkie ofiary wypadku, w którym uczestniczyli pielgrzymi 47. Pieszej Pielgrzymki Radomskiej. Wyraził także wdzięczność tym wszystkim, którzy pielgrzymują do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.

„Do zobaczenia na Jasnej Górze i w innych sanktuariach, a ostatecznie we wspólnocie Kościoła, która wspólnie pielgrzymuje do domu Ojca” - zakończył.