Bp Nykiel: w konfesjonale nie wolno podeptać serca człowieka

Człowiek w konfesjonale jest niczym „ziemia święta” - nie wolno podeptać jego serca – powiedział w rozmowie bp Krzysztof Jόzef Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej. W Roku Jubileuszu przypomina, że sakrament pokuty to przestrzeń Miłosierdzia, a nie sądu. Człowiek nie przychodzi tam po wyrok, ale po uzdrowienie.

Ilona Krawczyk-Krajczyńska - rzecznik prasowy diecezji płockiej

Jubileusz Roku Świętego jest szczególnym czasem duchowej odnowy, ale także zaproszeniem, by spojrzeć głębiej na to, czym naprawdę jest spowiedź. Przy okazji wizyty w Polsce, w sanktuarium Matki Nadziei w Popowie Kościelnym (diecezja płocka), bp Krzysztof Nykiel przypomniał, że w spowiedzi nie chodzi o rytuał ani o „odhaczenie obowiązku”. Spowiedź to miejsce spotkania z Miłosiernym Bogiem, który nie potępia, ale leczy, uzdrawia, podnosi. „Kiedy człowiek klęka przy kratkach konfesjonału, daje nam dostęp do swojego serca. To jest intymna świętość sytuacji” – podkreślił biskup.

W swojej wieloletniej pracy w Watykanie, bp Nykiel codziennie obserwuje, jak spowiedź staje się początkiem nowego życia. Nawrócenia po latach, pojednanie z Kościołem, powrót do sakramentów – wszystko to dokonuje się tam, gdzie człowiek ma odwagę przyznać się do prawdy i zaufać Miłosierdziu. „Pan Bóg nie potrzebuje dyplomatów ani wielkich słów. Potrzebuje serca. Potrzebuje szczerości. Wystarczy stanąć, jak celnik w Ewangelii i wyszeptać swoje: ‘Przebacz mi, Panie’” – powiedział duchowny.

Biskup Nykiel podkreślił także, że w konfesjonale również kapłani stają na „świętym gruncie”. Ich zadaniem nie jest oceniać, oskarżać lecz po ojcowsku towarzyszyć na drodze powrotu do życia w przyjaźni z Bogiem. „Trzeba nam, spowiednikom, przypomnieć sobie słowa, które usłyszał Mojżesz: ‘Zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta’ (por. Wj 3, 5). To wezwanie dotyczy każdego z nas, gdy słuchamy kruchych, ludzkich serc” – przypomniał regens.

Rok jubileuszowy to okazja, by otworzyć się na nowe – nie przez wielkie czyny, ale przez prosty krok: szczere wyznanie win i decyzję, by zacząć od nowa. „Nie bójmy się być świętymi – zachęca bp Nykiel. – Świętość zaczyna się od zaufania, że Bóg przebacza. Od pewności, że nigdy nie jest za późno, by wrócić” – przekonuje.