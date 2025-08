Bp Nykiel spowiadał polskich pielgrzymów: bardzo chciałem tu być

W piątek, który podczas Jubileuszu Młodzieży zaplanowany został jako Dzień Pojednania, młodzi pielgrzymi mogli przystąpić do sakramentu pojednania na Circo Massimo, ale też w polskiej strefie Casa Polonia. Tam wśród spowiedników czekał na nich bp Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej. „Bardzo chciałem tu być” – mówił ze wzruszeniem, po wielu godzinach spędzonych na spowiadaniu młodzieży.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

„Nie mogło mnie tu nie być”

„Bardzo chciałem tutaj być” – mówił bp Krzysztof Nykiel w piątek wieczór po wielogodzinnej posłudze sakramentem spowiedzi w Casa Polonia, polskiej strefie Jubileuszu Młodzieży, zlokalizowanej w odległej części via Tiburtina.

Gdy późnym popołudniem przy ołtarzu polowym sprawowana była, jak co dzień, Msza św., koncelebrowana przez kardynałów, biskupów i kilkuset księży, towarzyszących młodzieży, regens Penitencjarii Apostolskiej nadal spowiadał w kaplicy, dokąd dyskretnie udawali się młodzi pielgrzymi. „Posługując w watykańskim Trybunale Miłosierdzia, w służbie spowiednikom i penitentom, nie mogło mnie tutaj po prostu nie być. Mam w sobie ogromną radość i wdzięczność, bowiem jeśli się udało chociaż jedną duszę dziś uratować, czy choć jednej osobie pomóc na nowo spojrzeć na swoje życie z perspektywy wiary i uczestniczyć pięknie i owocnie w tym Jubileuszu Młodzieży, to warto było tutaj być” – mówił.

Piękno Kościoła w młodych ludziach

Pytany o to, jakie uczucia wzbudza widok młodych ludzi, którzy tak licznie spowiadają się, nie tylko w piątek, ale przez cały czas trwania jubileuszowego spotkania, bp Nykiel podkreślił, że widzi w nich dar dla Kościoła. „Są częścią Kościoła, który, także dzięki nim jest piękny i pełen nadziei. Pokazują, że ten, kto przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania przede wszystkim wyraża swoją głęboką ufność w Boże miłosierdzie”.

Hierarcha mówił też o tym, że w młodych pielgrzymach dostrzegł ich pragnienie spotkania z uzdrawiającą miłością Boga, prowadzącą ich ku sakramentowi pojednania. „I rzeczywiście w tym sakramencie nie tylko zostają odpuszczone grzechy, przebaczone winy, ale przede wszystkim ma miejsce proces uzdrawiania i leczenia duszy. I stąd też na nowo w sercu spowiadającego się młodego człowieka gości pokój. Przychodzi wewnętrzna radość i swoista wewnętrzna siła, by iść przez życie, jako pielgrzym nadziei. Młodzi ludzie doskonale rozumieją, że konfesjonał to nie kozetka u psychoterapeuty z diagnozą i wysokim rachunkiem za wizytę, ale to pełne miłości otwarte ramiona oczekującego Ojca bogatego w miłosierdzie”.

Piękno posługi w konfesjonale

Regens Penitencjarii Apostolskiej podkreślił, że młodzi ludzie są świadkami zaufania Panu Bogu, do Którego przychodzą ze świadomością, że zostaną przez Niego przyjęci i, że nie chce On ich upominać, ani tym bardziej potępić. To zaufanie rodzi się niekiedy właśnie przy kratce konfesjonału. „Chciałbym bardzo podkreślić, że posługa w konfesjonale jest piękną posługą, bo rzeczywiście widzimy osoby, które przychodzą i z bliska, i z daleka. Niektóre po miesiącach, a nawet po wielu latach. To, co ich łączy, to wiara w Boże Miłosierdzie i ufność, że Pan Jezus każdemu z nich chce powiedzieć w sakramencie pokuty i pojednania: jesteś dla Mnie ważny, jesteś Mi potrzebny. Jesteś przeze mnie kochany bezgraniczną miłością”.