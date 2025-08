Bp Bab do młodych: idziemy na Tor Vergata, żeby ucieszyć się darami Boga

Idźmy na Tor Vergata za Jezusem, żeby się z Nim spotkać - zachęcił pomocniczy biskup lubelski Adam Bab na zakończenie homilii podczas Mszy św. w sobotnie przedpołudnie w ramach Casa Polonia. Bp Grzegorz Suchodolski, który przewodniczył liturgii, podkreślił we wstępie do Mszy św., że „na ten dzień czekaliśmy od dawna, dzień spotkania na Tor Vergata z młodymi całego świata pod przewodnictwem Ojca Świętego Leona XIV”.

Artur Hanula

Bp Adam Bab podkreślił, że tego dnia Kościół czyta fragment Księgi Kapłańskiej o ustanowieniu roku jubileuszowego w Starym Testamencie dla Narodu Wybranego. „Został ustanowiony po to, żeby Izraelici mogli się cieszyć tym, co im Bóg obiecał wtedy, kiedy ich przyprowadził do ziemi mlekiem i miodem płynącej, do kraju obiecanego” - przypomniał kaznodzieja. „Co 50 lat należało wrócić do pierwotnego porządku, żeby każdy mógł się równo cieszyć Bożymi obietnicami” - dodał.

Pełnia jubileuszu z Jezusem

Bp Bab zaznaczył, że choć Żydom nie udało się w praktyce zrealizować idei roku jubileuszowego, to jednak było to „przypomnienie, co nam Bóg obiecał, co jest ideałem, dokąd możemy dążyć, ale ten ideał był nieosiągalny”.

Chrześcijanie, również obchodzący jubileusze, nawiązujące do idei jubileuszy Starego Testamentu, znajdują się w innej sytuacji. „Możemy osiągnąć ten ideał, bo jest z nami Chrystus Pan, Ten, który skutecznie przynosi wolność, radość, wypełnienie Bożych obietnic” - mówił kaznodzieja. „Po to idziemy na Tor Vergata, żeby darami Bożymi się ucieszyć, w sposób szczególny nadzieją, którą kontemplujemy” - zaznaczył biskup.

Papieskie przesłanie nadziei

Bp Adam Bab przypomniał słowa Papieża Leona XIV, który mówił po Mszy św. inaugurującej jego pontyfikat: „Wy jesteście nadzieją”. Te słowa stanowiły nawiązanie do przesłania pierwszego papieża - św. Piotra. Bp Bab podkreślił, że dawcami nadziei dla świata jesteśmy już teraz, a nie kiedyś w przyszłości. „Każdy z nas jest dawcą, nie jest w żadnej poczekalni na nadzieję, tylko już jest jej dawcą, głosicielem, prorokiem” - wskazał kaznodzieja.

Mówiąc o sercu człowieka, bp Bab zaznaczył, że „każdy z nas znajdzie tam jakiś niedostatek, jakiś brak, jakiś deficyt w wierze, zaufaniu, doskonałości, ale Jezus nas do poczekalni nie odeśle”. Św. Piotr również był niedoskonały, ale został powołany. Podobnie jak Piotr tylko w bliskości z Jezusem jesteśmy w stanie „udźwignąć siebie, swoją niedoskonałość, swoją niewierność, swoją grzeczność, swoją niegodność”.

Świadkowie nadziei - już teraz

„Nie jest zatem tak, że świadkiem nadziei staje się ktoś, kto przechodzi jakąś kwarantannę, wydoskonali się, wypielęgnuje, wyczyści, wymości i zaoferuje siebie Panu Bogu - mówił kaznodzieja. - Robi Bóg świadkiem nadziei kogoś, kto jest taki niedoskonały, ale pozwala mu też siebie odkryć jako kogoś dla siebie, dla człowieka grzesznego, słabego, jako nieodzownego. Właśnie jako kogoś, kto z tymi ranami, z tymi niedostatkami musi się zbliżyć do Jezusa, bo bez Niego zostaje sam na sam z tym, co się stało i się nie odstanie”. „Nie pakujmy siebie do żadnej poczekalni, że to będzie dopiero za jakiś czas. Już dzisiaj, teraz” - dodał bp Bab.

Na Tor Vergata z nadzieją

„Idźmy na Tor Vergata za Jezusem, żeby się z Nim spotkać - zachęcił bp Bab na zakończenie. - Z ogromnym zaufaniem, z ogromną radością. On mi pomoże udźwignąć siebie, nie tylko dziś i jutro, ale przez całą resztę mojego życia. Posłuży się mną do łowienia ludzi”. „Dzięki Chrystusowi możemy ten jubileusz przeżyć w pełni. Dzięki Niemu nam się uda” - podsumował.

Transmisje głównych uroczystości w mediach watykańskich

Media watykańskie będą transmitować główne wydarzenia Jubileuszu Młodzieży, które odbędą się na Tor Vergata wieczorem w sobotę 2 sierpnia. Będą one transmitowane również w języku polskim. Można je śledzić na vaticannews.va/pl i w aplikacji Vatican News. W niedzielę o 9:00 Ojciec Święty Leon XIV będzie przewodniczył uroczystej Eucharystii wieńczącej Jubileusz Młodzieży.

Przez kilka dni do 2 sierpnia młodzi Polacy brali udział w inicjatywie Casa Polonia. Każdego dnia uczestniczyli w Eucharystii, słuchali katechez dominikanów o. Adama Szustaka i o. Tomasza Nowaka oraz wieczornych koncertów. W sobotę udają się na uroczystości centralne na Tor Vergata.