Bp Andrzej Przybylski nowym metropolitą katowickim

Ojciec Święty Leon XIV mianował bpa Andrzeja Przybylskiego arcybiskupem metropolitą Archidiecezji Katowickiej, przenosząc go z tytularnej stolicy Orte oraz z urzędu biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej. Do grudnia 2024 roku urząd metropolity katowickiego pełnił abp Adrian Galbas, obecnie metropolita warszawski.

Vatican News

Bp Andrzej Przybylski urodził się 26 listopada 1964 r. w Łowiczu. Po studiach uniwersyteckich z zakresu pedagogiki został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie i 30 maja 1993 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka.

Wikariusz, duszpasterz akademicki

Po święceniach pełnił posługę jako wikariusz w parafii św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie, następnie, od 1994 do 1998 roku był osobistym sekretarzem i kapelanem metropolity częstochowskiego, pracował jako dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży (1997-2004); diecezjalny duszpasterz akademicki (1998-2008)

W 2004r. został proboszczem pierwszej w Polsce Personalnej Parafii Akademickiej pw. Św Ireneusza BM w Częstochowie i zbudował samodzielny ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego z kościołem akademickim w miasteczku studenckim – czytamy w biogramie biskupa na stronie archidiecezji częstochowskiej.

Jako duszpasterz akademicki ks. Przybylski kontynuował studia w zakresie nauk humanistycznych i dnia 7 czerwca 2006r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki broniąc pracy doktorskiej na temat: „Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego

W latach 2008-2015 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Następnie abp Wacław Depo metropolita częstochowski mianował ks. Przybylskiego proboszczem parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu. Od 2016r. ks. prał. Andrzej Przybylski pełnił funkcję dziekana dekanatu Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.

Sakra biskupia

Mianowany biskupem tytularnym Orte i biskupem pomocniczym Częstochowy 20 maja 2017 r., sakrę biskupią przyjął 24 czerwca tego samego roku.

Praca w tygodniku „Niedziela”

Jako ksiądz prałat Andrzej Przybylski był pracownikiem w tygodniku katolickim „Niedziela” i był jego stałym publicystą. W „Niedzieli” prowadził własną rubrykę pt. „ Gadu-gadu z księdzem”.

W serii Biblioteki „Niedzieli” opublikował książkę „Wspólnota wiary i działania”(1998), która była pierwszym podręcznikiem dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w archidiecezji częstochowskiej oraz „ Gadu-gadu z księdzem” (2008). Również w Edycji Świętego Pawła ukazała się publikacja ks. Przybylskiego pt. „Ksiadzblog.pl” oraz „Dobry Pasterz. Album kapłański”.

Za zaangażowanie w dziele ewangelizacji poprzez media ks. Andrzej Przybylski otrzymał w 2009r. nagrodę redaktora naczelnego „Niedzieli” Medal „Mater Verbi”.

Zainteresowania literaturą o duchowości

Jak podaje strona archidiecezji częstochowskiej, abp Przybylski interesuje się literaturą z zakresu duchowości, a szczególnie pozycjami Tomasza Mertona. Pasjonuje się teologią Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Z czasów duszpasterstwa akademickiego zostało mu upodobanie do górskich wędrówek i wspomnienia o wielu spływach kajakowych ze studentami.