Biskupi ukraińscy do rodziców: Nie bójcie się rodzić dzieci w czasie wojny

Biskupi Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie przed Synodem i w jego trakcie spotkali się z Papieżem Leonem XIV (@Vatican Media)

Synod Biskupów Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie wystosował przesłanie do wiernych, w którym wzywa do otoczenia szczególną troską rodzin oraz o odnowienie w nich ducha chrześcijańskiego. Do rodziców biskupi zaapelowali, by nie bali się rodzić i wychowywać dzieci podczas wojny.

Wojciech Rogacin – Watykan

Przesłanie, podpisane przez zwierzchnika Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie abp. Światosława Szewczuka, jest wynikiem prac Synodu Bisupów, który obradował w Rzymie od 29 czerwca do 10 lipca i poświęcony był sytuacji ukraińskich rodzin, cierpiących w skutek wojny. Biskupi debatowali o tym, w jaki sposób Kościół powinien troszczyć się o rodzinę w czasie wojennym – zarówno w kwestii duszpasterskiej, jak i szeroko rozumianego wsparcia rodzin.

Nie bójcie się rodzić i wychować dzieci Bożych

Nieprzypadkowo hasło synodu brzmiało: „Duszpasterstwo rodziny w warunkach wojny”, bowiem – jak napisali biskupi w ogłoszonym przesłaniu – „chrześcijańska rodzina to pierwsza szkoła wiary” i „pierwsze ‘miejsce spotkania z żywym Chrystusem’”.

W przesłaniu biskupi dziękując rodzicom za ich wysiłek, apelują: „Nie lękajcie się!”.

Skłądają podziękowania ukraińskim rodzicom za miłość do swoich dzieci, za nieprzespane noce, za wielkie poświęcenie, za cierpliwość, za żywe świadectwo wiary i nadziei, za wspólną modlitwę w rodzinie, za ich udział w życiu Kościoła wraz z dziećmi.

Zwracają się do rodziców słowami otuchy: „Nie bójcie się więc rodzić i wychowywać dzieci Bożych, które są żywym świadectwem nadziei, jaką pokładacie w Panu nieba i ziemi, i nasieniem wzrostu i stałego odnowienia Jego Kościoła i naszego narodu. Przyjmując dar życia naturalnego od waszych rodziców i dar życia nadprzyrodzonego, w którym zostaliście narodzeni z wody i Ducha w Świętych Sakramentach Kościoła Chrystusowego, nie bójcie się przekazywać tych darów kolejnemu pokoleniu”.

Atak na rodziny

W dokumencie podkreślono trudną, często dramatyczną sytuację ukraińskich rodzin w czasie wojny. „Rakiety podstępnego wroga są celowo wymierzone w ukraińską rodzinę — atakują miasta i wsie, niszczą infrastrukturę cywilną, likwidują szpitale, szkoły, przedszkola i domy mieszkalne” – piszą biskupi greckokatoliccy do wiernych i duchownych.

Wśród największych wyzwań, przed jakimi stoją rodziny wymieniają rozłąkę, wyobcowanie, utratę bliskiej osoby, niestabilność finansową, ciągłe poczucie zagrożenia, problemy ze zdrowiem fizycznym, a także różnego rodzaju urazy psychiczne spowodowane wojną.

Zapewniają o swej trosce o rodziny, których członkowie walczą na froncie wojny, rodziny weteranów, poległych, rannych lub zaginionych, a także tych, którzy pozostają na terenach okupowanych lub w rejonach intensywnych działań wojennych, przesiedleńców zarówno na terytorium Ukrainy, jak i poza nią.

Odpowiedzialność rodziców

Biskupi przypomnieli słowa Papieża Leona XIV o odpowiedzialności rodziców wobec dzieci. „A ta odpowiedzialność wymaga od rodziców tego, do czego wzywał święty papież Leon XIV: ‘Zachęcam więc was do bycia przykładem konsekwencji dla waszych dzieci, postępując tak, jak chcecie, by one postępowały, wychowując je do wolności przez posłuszeństwo, zawsze widząc w nich dobro i znajdując sposoby jego pomnażania. A wy, dzieci, bądźcie wdzięczni swoim rodzicom: powiedzieć «dziękuję» — za dar życia i wszystko, co codziennie jest z nim związane — to pierwszy sposób uhonorowania ojca i matki (por. Wj 20, 12)”.

Zaangażowanie Kościoła na rzecz rodzin

Biskupi podkreślają, że Kościól greckokatolicki na Ukrainie w czasie wojny zdobył doświadczenie i realizuje programy pomocy duszpasterskiej rodzinom. „To doświadczenie obejmuje również owocną współpracę ze specjalistami zdrowia psychicznego, którzy są aktywnymi członkami naszego Kościoła, pracują w dziedzinie powszechnej formacji w naszych instytucjach edukacyjnych i rozumieją potrzebę zarówno duchowego towarzyszenia, jak i profesjonalnej terapii” – piszą biskupi. „Nasze klasztory stały się dla wielu oazami duchowego uzdrowienia, wsparcia i umocnienia relacji rodzinnych i interpersonalnych” – dodają.

Parafie jak rodziny

Synod zachęca także wszystkie parafie do stawania się środowiskiem, które formuje młodzież i narzeczonych do życia rodzinnego oraz wspiera chrześcijańskie rodziny w ich powołaniu do tworzenia domowego Kościoła. „Niech parafie, w których pełnicie posługę, będą naprawdę domami rodzinnymi, wspólnotą wspólnot, miejscem, gdzie każda rodzina może znaleźć wsparcie” – zwracają się biskupi do księży.

Apelują o poświęcanie sobie nawzajem jak najwięcej czasu, w tym na modlitwę i w szczególności apelują o opiekę nad osobami starszymi, osobami o szczególnych potrzebach oraz tymi, które doświadczyły traum w wyniku wojny.

Przesłanie kończy się zapewnieniem: „Wasz Kościół jest zawsze obok was!”