Biskupi proszą o modlitwę w intencji pokoju w Ziemi Świętej

Biskupi poprosili, by podczas sprawowania Eucharystii włączyć do modlitwy wiernych wezwanie o pokój w Ziemi Świętej, za wszystkich doznających okrucieństw wojny oraz o rychłe i sprawiedliwe zakończenie konfliktu w ojczyźnie Chrystusa, a także zaleczenie ran.

Poniżej publikujemy pełny tekst apelu:

BP KEP