Biskupi proszą o modlitwę w intencji pokoju w Ziemi Świętej
Biskupi poprosili, by podczas sprawowania Eucharystii włączyć do modlitwy wiernych wezwanie o pokój w Ziemi Świętej, za wszystkich doznających okrucieństw wojny oraz o rychłe i sprawiedliwe zakończenie konfliktu w ojczyźnie Chrystusa, a także zaleczenie ran.
Poniżej publikujemy pełny tekst apelu:
Odpowiadając na apel Ojca Świętego Leona XIV, módlmy się o pokój w Ziemi Świętej oraz za wszystkich doznających okrucieństw wojny, o rychłe i sprawiedliwe zakończenie konfliktu, a także zaleczenie ran.
BP KEP
