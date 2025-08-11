Biskupi koreańscy: niech Północ i Południe żyją razem

Z okazji Dnia Modlitwy o pokój i zjednoczenie Półwyspu Koreańskiego, ogłoszonego przez Światową Radę Kościołów, w 80. rocznicę podziału Korei na Północ i Południe, biskupi koreańscy wzywają do uwolnienia się od separacji, która „nadal powoduje ból”.

Guglielmo Gallone – Watykan

Żyć razem we „wspólnym domu” i uwolnić się od podziału, który „nadal powoduje ból aż do dziś” – to pragnienia biskupów koreańskich, którzy 80 lat po podziale Półwyspu Koreańskiego wyrażają pragnienie wolności, deklarując gotowość do wspierania i aktywnego uczestniczenia „w wymianach z Koreą Północną opartych na współpracy i wzajemności”.

W orędziu przygotowanym z okazji Dnia Modlitwy o pokój i zjednoczenie Półwyspu Koreańskiego, promowanego przez Światową Radę Kościołów, Specjalna Komisja ds. Pojednania Narodowego Konferencji Episkopatu Korei – jak podaje agencja Fides – wzywa do zjednoczenia sił „aby działać wspólnie z tymi, którzy pragną, by Północ i Południe żyły razem we ‘wspólnym domu’”, zachęcając wiernych do modlitwy o to, by łaska Boża uleczyła ból podziału.

Podział, który powoduje cierpienie

„Po 35 latach cierpienia w okresie japońskiej okupacji kolonialnej” – czytamy w dokumencie – „nasz naród wreszcie osiągnął wyzwolenie dzięki Opatrzności Bożej i opiece Najświętszej Dziewicy Maryi. Niestety, radość z wyzwolenia trwała krótko, a podział, który po nim nastąpił, do dziś powoduje cierpienie”. Kościół, podkreślają biskupi, jest wezwany do działania „aby przekazać królestwo pokoju przyszłym pokoleniom” – pokoju, który nie rodzi się „z podporządkowania drugiego przy pomocy broni i siły militarnej, w klimacie nieufności i nienawiści”.

Rok szczególny dla Korei

Modlitwa o pokojowe zjednoczenie Półwyspu Koreańskiego odbywa się co roku w niedzielę poprzedzającą 15 sierpnia – dzień wyzwolenia spod japońskiego panowania kolonialnego – i w tym roku miała miejsce w Kościele prezbiteriańskim w Yeondong w Seulu. Ten rok jest szczególny dla Półwyspu: w 2025 przypada zarówno 80. rocznica wyzwolenia Korei, jak i 75. rocznica wojny koreańskiej.

Zjednoczenie nie jako opcja, lecz jako cel

Niepodległość i świadomość potrzeby pokoju są czynnikami, na które kładą nacisk Kościoły koreańskie, promując zjednoczenie – od zawsze określane „nie jako opcja, lecz jako cel”.

Kościół katolicki w Korei Południowej wiele zrobił w tym kierunku: od ustanowienia w 1995 roku specjalnej Komisji Episkopatu, poprzez znaczącą pomoc udzieloną mieszkańcom Korei Północnej podczas klęski głodu w latach 90., aż po Jubileusz Pojednania Narodowego w Chunchon w czerwcu 2000 roku.

W kwietniu delegacja biskupów koreańskich udała się także na pielgrzymkę na wyspę Kyodong w gminie Ganghwa, przy granicy między Północą a Południem, aby modlić się o pokój i pojednanie, rozmawiając z pierwszym pokoleniem uchodźców. W 2026 przypada także 40. rocznica pierwszej wspólnej Eucharystii Kościołów Korei Północnej i Południowej, odprawionej w Glion w Szwajcarii.