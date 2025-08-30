Asyż gotowy na uroczyste przeżywanie kanonizacji Carla Acutisa

O Świętowaniu kanonizacji Carla Acutisa mówiono na Mitingu Przyjaźni Między Narodami w Rimini

Asyż, cała diecezja i wspólnota przygotowują się do przeżycia kanonizacji Carla Acutisa, celebrowanej przez papieża Leona XIV w niedzielę 7 września o godz. 10.00 na placu św. Piotra w Rzymie. W Asyżu zaplanowano różne wydarzenia, aby uczestniczyć w tym momencie łaski i świętować nowego Świętego.

Jak poinformowali przedstawiciele diecezji na niedawnym spotkaniu w Rimini, około 800 pielgrzymów przybędzie 7 września do Watykanu z Umbrii specjalnym pociągiem uruchomionym przez diecezję.

Telebimy dla wiernych w Asyżu

W samym Asyżu natomiast o godz. 9.00 w kościele Santa Maria Maggiore – Sanktuarium Ogołocenia - odbędzie się pierwsza Msza dla obecnych pielgrzymów, a następnie w tym samym kościele zostanie ustawiony telebim, aby śledzić na żywo uroczystość z Rzymu. Te rozpoczną się o godz. 10 na Placu Świętego Piotra, a przewodniczyć im będzie Papież Leon XIV

Dwa kolejne dwa ekrany znajdą się w sali Ogołocenia i w sali Biskupiej, również w obrębie kompleksu sanktuaryjnego, aby jak najwięcej osób mogło wygodnie śledzić celebrację Ojca Świętego - informuje diecezja w Asużu.

Msza św. z udziałem rodziców Carla

Jak czytamy na stronie diecezji w Asyżu, już po kanonizacji, o godz. 16.00, kolejna Msza św. zostanie odprawiona w kościele Santa Maria Maggiore, a następnego dnia, w poniedziałek 8 września o godz. 18.00 również sprawowana będzie Eucharystia w kościele Santa Maria Maggiore, gdzie spoczywa ciało Carla Acutisa. Będzie to pierwsza Msza św. dziękczynna po kanonizacji, celebrowana przez bpa Domenico Sorrentino, ordynariusza diecezji Asyż – Nocera Umbra – Gualdo Tadino i Foligno, z udziałem rodziców Carla oraz najwyższych władz regionalnych i lokalnych.

Celebracje aż do 12 października

Kolejna Msza dziękczynna odbędzie się 14 września o godz. 18.00 w katedrze św. Rufina z okazji przekazania planu duszpasterskiego dla diecezji, natomiast w niedzielny poranek 28 września o godz. 10.30 sprawowana będzie Msza św. dziękczynna w Bazylice św. Franciszka pod przewodnictwem kard. Lazarusa You Heung-sika, prefekta Dykasterii ds. Duchowieństwa.

W Bazylice Matki Bożej Anielskiej Msza św. dziękczynna sprawowana będzie się 5 października o godz. 18.00 i będzie jej przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii ds. Kanonizacyjnych. Cykl celebracji po kanonizacji zakończy się 12 października, w święto św. Karola, w dniu wspomnienia liturgicznego, uroczystą Mszą św. o godz. 11.00, której przewodniczyć będzie kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

Wszystkie informacje dotyczące ewentualnych wydarzeń i inicjatyw, które zostaną zorganizowane, można znaleźć na stronach internetowych diecezji lub Sanktuarium Ogołocenia: www.assisisantuariospogliazione.it, www.diocesiassisi.it.