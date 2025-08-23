Arcybiskup senior Pragi legatem Papieża na obchody stulecia Archidiecezji Gdańskiej

Papież Leon XIV mianował abp. seniora Pragi, kard. Dominika Dukę OP, swoim Specjalnym Wysłannikiem na obchody stulecia erygowania Archidiecezji Gdańskiej.

Wojciech Rogacin – Watykan

Uroczystości rocznicowe w Archidiecezji Gdańskiej odbędą się w katedrze oliwskiej 14 aździernika 2025 roku. W związku z uroczystościami zaplanowano tam w tym czasie również 402. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

Urodzony w 1943 roku kard. Dominik Duka w latach 2010-2020 pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Czech. W latach 2010-2022 był arcybiskupem metropolitą praskim oraz prymasem Czech.

Biskupem mianował go papież Jan Paweł II w 1998 roku.