Spotkanie pożegnalne w archidiecezji Seulu dla młodych katolików udających się do Rzymu

Archidiecezja Seulu wysłała ponad tysiąc młodych na Jubileusz w Rzymie

Ponad tysiąc młodych koreańskich katolików z archidiecezji Seulu przybyło do Rzymu, aby uczestniczyć w Jubileuszu Młodzieży. Zaplanowano dla nich również pielgrzymkę po Włoszech do kilku miast związanych z katolicką tradycją. W 2027 roku to Korea Południowa będzie gościć młodych z całego świata na Światowych Dniach Młodzieży w Seulu.

Vatican News Od 28 lipca do 3 sierpnia ponad tysiąc młodych pielgrzymów z Korei podróżuje w kilkunastu podgrupach po Asyżu, Mediolanie i Turynie, a następnie zbiera się w Rzymie, aby wziąć udział w głównych uroczystościach jubileuszowych i przejść przez Drzwi Święte papieskich bazylik. Trasa pielgrzymki obejmuje przystanki w ważnych miejscach dla katolików we Włoszech, gdzie zaplanowano modlitwy oraz spotkania formacyjne i towarzyskie. Wydarzenie pożegnalne W sobotę 19 lipca zorganizowano dla młodych Koreańczyków uroczystość pożegnalną przed podróżą do Europy. Jak podała na swojej stronie archidiecezja Seulu, uroczystość była okazją do świętowania oraz integracji uczestników, a następnie celebrowano Mszę św. Przewodniczył jej biskup Paul Kyung-sang Lee, biskup pomocniczy Seulu i główny koordynator lokalnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Seulu, które odbędą się w 2027 roku. Spotkanie pożegnalne 19 lipca było okazją, by młodzi katolicy nauczyli się również podstawowych zwrotów w języku włoskim, które służą im podczas podróży. W homilii biskup Lee odniósł się do Ewangelii św. Łukasza, która opowiada o wizycie Jezusa w domu Marty i Marii. Biskup Lee wezwał młodych pielgrzymów, aby „pamiętali, że prawdziwym celem tej pielgrzymki jest spotkanie z miłością Pana, który przychodzi, aby nam służyć”. Podczas Mszy świętej młodzi katolicy złożyli również uroczystą przysięgę, że będą świadkami nadziei podczas całej podróży. „Projekt 1004” Inicjatywa pielgrzymkowa nosi nazwę „Projekt 1004”, od koreańskiego słowa „cheon-sa”, które oznacza zarówno „anioł”, jak i liczbę 1004. Jej celem było duchowe przygotowanie młodych ludzi do Jubileuszu, ale także kształcenie przyszłych liderów Światowych Dni Młodzieży w Seulu. Od początku pobytu w Rzymie, pielgrzymi koreańscy dzielą się na oficjalnym fanpage’u ŚDM relacjami z odwiedzanych miejsc. Podkreślają, że modlitwa w Rzymie w Roku Świętym jest dla nich ważnym etapem przygotowań do ugoszczenia w Seulu młodego Kościoła powszechnego. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.