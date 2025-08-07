Apel we Włoszech o intensywne modlitwy w intencji pokoju
Wojciech Rogacin - Watykan
„Dramatyczny czas przemocy, nienawiści i śmierci, którego jesteśmy świadkami, zobowiązuje nas do wzmożonej modlitwy o ‘pokój bezbronny i rozbrajający’” – napisał kard. Matteo Zuppi, arcybiskup Bolonii i przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch (CEI), w liście skierowanym do biskupów i wspólnot kościelnych, odpowiadając na „naglący apel” papieża Leona XIV.
Formularze Mszy św. o pokój i sprawiedliwość
„W oczekiwaniu na dalsze wskazania dotyczące wspólnotowego przeżywania tych chwil w naszych Kościołach, z uwzględnieniem pierwszeństwa dni liturgicznych, zaleca się, aby podczas celebracji Eucharystii korzystano z formularzy Mszy ‘O pokój i sprawiedliwość’ oraz ‘W czasie wojny i zamieszek’ (Mszał Rzymski, s. 894–896)” – pisze kardynał Zuppi.
Dodaje, że wskazane jest, aby w Liturgii Godzin dodano szczególne intencje błagalne o dar pokoju, a także aby organizowano chwile modlitwy i adoracji.
Błagania do „Króla Pokoju”
W liście purpurat zachęca do modlitwy do „Króla Pokoju”, aby „jak najszybciej oddalił od ludzkości grozę i łzy wojny”.
