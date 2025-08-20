39 procent Szkotów to praktykujący wiarę chrześcijanie

Chociaż po raz pierwszy w historii Szkocji większość ludności nie wyznaje żadnej religii, to jednak 39 procent Szkotów to chrześcijanie, którzy mocno utożsamiają się z wiarą w jedynego Boga.

Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio Bobola) - Wielka Brytania

W ogólnokrajowym badaniu przeprowadzonym przez Logos Scotland zapytano chrześcijan o ich uczestnictwo w kościele, doświadczenie w pogłębianiu swojej wiary i wiedzy teologicznej oraz gotowość do udziału w dyskusjach publicznych.

Ponad 80 procent zdeklarowanych chrześcijan chodzi do kościoła co najmniej raz w tygodniu – poziom zaangażowania rzadko spotykany w wielu innych krajach. Zdecydowana większość, bo aż 71 proc. szkockich chrześcijan, czuje się przygotowana do dyskusji o swoich przekonaniach z osobami o innych poglądach religijnych lub nawet z ateistami.

Ostatnie badania potwierdziły, że chrześcijaństwo głęboko ukształtowało współczesną Szkocję, pozostawiając niezatarty ślad na jej wartościach społecznych i dyskursie publicznym. Katolicy w Szkocji są pewni siebie w rozmowie o swojej wierze z innymi, zarówno pod względem poczucia przygotowania, jak i mniejszej niechęci do autocenzury z obawy przed negatywnymi reakcjami. Jednak, jak wskazują badania Logos Scotland: niewielu chrześcijan wchodzi ze swoimi poglądami w przestrzeń publiczną, reprezentując tożsamość opartą na wierze. W tym przypadku samo ich przekonanie o niechęci innych, prowadzi do powszechnego wycofania się z publicznej myśli i dyskusji.

Jak podsumował prof. Timothy Taylor: „szkoccy chrześcijanie są zdolni i gotowi do udziału w dyskusjach na ważne tematy społeczne. Nadszedł więc czas, aby powrócili do przestrzeni publicznej i zaufali, że wielu pójdzie w ich ślady”.