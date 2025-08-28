28-29 sierpnia: uroczystości pogrzebowe śp. abp. Józefa Kowalczyka
Publikujemy komunikat Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie o terminie i przebiegu uroczystości pogrzebowych śp. arcybiskupa seniora Józefa Kowalczyka:
Jadowniki Mokre
23 sierpnia 2025, sobota, godz. 11.00 – Msza św. za zmarłego Arcybiskupa w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca NMP w Jadownikach Mokrych (diecezja tarnowska)
Gniezno, Bazylika Prymasowska
28 sierpnia 2025, czwartek, godz. 16.00 – wprowadzenie trumny z ciałem zmarłego Arcybiskupa do katedry gnieźnieńskiej i Msza św. żałobna pod przewodnictwem abp. Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego. Po Mszy św. czuwanie modlitewne przy trumnie zmarłego Arcybiskupa do godz. 21.00
29 sierpnia 2025, piątek, od godz. 8.00 – czuwanie modlitewne przy trumnie zmarłego Arcybiskupa;
godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka, metropolity gnieźnieńskiego, Prymasa Polski. Po Mszy św. trumna z ciałem zmarłego Arcybiskupa zostanie złożona w podziemiach katedry gnieźnieńskiej – nekropolii arcybiskupów gnieźnieńskich Prymasów Polski.
Zamiast kwiatów będzie możliwość złożenia ofiary na Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych, który założył abp Józef Kowalczyk. Ofiary będą zbierane przy wyjściu z katedry gnieźnieńskiej po piątkowych uroczystościach pogrzebowych.
Uroczystości czwartkowe i piątkowe transmitowane będą przez media diecezjalne na stronie www.archidiecezja.pl i FB archidiecezji gnieźnieńskiej.
Informacja dla mediów: Przedstawiciele mediów, którzy wezmą udział w uroczystościach pogrzebowych, proszeni są o przesłanie takiej informacji na adres rzecznik@archidiecezja.pl do środy 27 sierpnia. Dla dziennikarzy będą wyznaczone miejsca wewnątrz katedry. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w podziemiach katedry gnieźnieńskiej, zdjęcia z tej części liturgii będzie wykonywał jedynie fotograf archidiecezji gnieźnieńskiej. Moment złożenia trumny z ciałem zmarłego Arcybiskupa w nekropolii Prymasów Polski transmitowany będzie przez media diecezjalne. Przekaz video wyświetlany będzie także wewnątrz katedry.
22 sierpnia 2025
