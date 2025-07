Zjednoczone Emiraty Arabskie: Jubileusz Młodzieży to podróż wiary

Grupa 90 osób z wikariatu apostolskiego Arabii Południowej – obejmującego swoim zasięgiem trzy państwa: Jemen, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie – odbywa dwutygodniową pielgrzymkę do Włoch. Ich celem jest Rzym i udział w Jubileuszu Młodzieży w dniach od 28 lipca do 3 sierpnia. Po drodze przewidziano również zwiedzanie Padwy, Asyżu i San Giovanni Rotondo.

Vatican News

Grupa składa się z około 80 osób ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz około 10 z Omanu. Towarzyszyć im będą zaangażowani w duszpasterstwo młodzieży i powołań kapłani i siostry zakonne – informuje agencja Fides.

„To coś więcej niż tylko wycieczka: to podróż wiary, czas modlitwy, refleksji i odkrywania, że jesteśmy częścią czegoś znacznie większego niż my sami” – powiedział o. Godfrey Rodriques. „Dla mnie osobiście jest to okazja do odnowienia własnego poczucia celu i zbliżenie się do Boga w sercu Kościoła”.

W niedzielę 13 lipca bp Paolo Martinelli OFM Cap., wikariusz apostolski Arabii Południowej, przekazał przedstawicielom krzyż i flagę wikariatu, które będą nosić podczas całej podróży. Bp Martinelli osobiście dołączy do młodzieży w Rzymie, aby przejść z nimi przez Drzwi Święte i wziąć udział w kluczowych momentach Jubileuszu z Papieżem Leonem XIV. „Pielgrzymujemy, aby na nowo odkryć sens życia: kochać i być kochanym” – powiedział wikariusz apostolski Arabii Południowej.