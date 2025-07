Siostry zakonne w sieci zarzucają sieci

Dziś rozpoczyna się w Rzymie jubileusz misjonarzy cyfrowych - ludzi, którzy głoszą Ewangelię w przestrzeni internetowej. Coraz wyraźniej obecne są tam również siostry zakonne. Z odwagą, autentycznością i kompetencją wchodzą w nowy wymiar duszpasterstwa, gdzie Internet staje się nie tyle narzędziem, co prawdziwą przestrzenią spotkania.

Siostry nie porzucają swojego charyzmatu ani tradycyjnej posługi. Kontynuują misję, którą od wieków prowadziły w szkołach, szpitalach, domach dziecka i parafiach. Różnica polega na tym, że dziś, obok realnej obecności, ewangelizują również w sieci, docierając do tysięcy, a niekiedy milionów ludzi. To nowe pole misyjne, którego Kościół nie może ignorować.

„Ważne jest, aby wychodzić do drugiego człowieka. Nie czekać aż przyjdzie do nas. A skoro jest w Internecie, to i my tam jesteśmy. I tam niesiemy Jezusa” – podkreśla s. Karolina Łuczak, rzeczniczka Prowincji Warszawskiej Sióstr Nazaretanek.

Cyfrowe świadectwo - rozpoznawalne głosy sióstr

Wśród znanych głosów w mediach społecznościowych wyróżnia się s. Gaudia Skass ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Jej kanał „Blisko Rahamim” na YouTube stał się przestrzenią rekolekcji i katechez, które trafiają do odbiorców na całym świecie.

Dużą popularność zdobyła także s. Lilianna Puciłowska – służebniczka Maryi, obecna na TikToku i Instagramie. Niemal codziennie gromadzi się wokół niej kilkaset osób, by wspólnie odmawiać różaniec. Jej krótkie filmy i refleksje przyciągają uwagę autentycznością i prostotą przekazu. W jednym z wywiadów mówi:

„Duszpasterstwo w Internecie to dla mnie miejsce, gdzie mogę być blisko tych, którzy często czują się sami, zagubieni albo daleko od Kościoła. (…) TikTok to są dzisiejsze peryferie, o których mówił papież Franciszek, gdzie ludzie są najbardziej zagubieni, zranieni, a często całkiem oddaleni od Kościoła. I może właśnie tam trzeba iść, tak jak Jezus szedł tam, gdzie nikt inny nie chciał. (…) Czasem wystarczy jedno zdanie, żeby otworzyło się serce.”

Nazaretanki online

Szczególnie aktywne są Siostry Nazaretanki. Siostry prowadzą profile na Facebooku, TikToku, Instagramie i YouTube, gdzie publikują komentarze do Ewangelii, transmisje modlitw i nabożeństw, materiały powołaniowe i duchowe czy relacje z życia wspólnot i misji.

W Adwencie przygotowują serię „Adwentowe Minutki”, w Wielkim Poście prowadzą internetową Drogę Krzyżową, a w październiku różaniec. Dzięki tym działaniom setki osób codziennie dołączają do wspólnej modlitwy - także ci, którzy nie przekroczą progu kościoła, ale zatrzyma ich transmisja na ekranie telefonu.

Siostry tworzą też cykle pokazujące zwyczajne życie we wspólnocie. To prostota, która zbliża, bo za ekranem widać człowieka.

Dominikanki: głosić wszędzie, także online

Również dominikanki z odwagą realizują swoją misję w przestrzeni cyfrowej. Na swoich portalach internetowych publikują rozważania liturgiczne, transmisje modlitw i materiały formacyjne. Potrafią też łączyć głębię z humorem, jak w popularnym trendzie „chodu pingwinów”. Takie drobne gesty otwierają drzwi, przez które może wejść Ewangelia.

„Młodzi często nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę szukają Boga. Wystarczy jednak, że ktoś zatrzyma ich w tym pędzie współczesnego życia, choćby krótkim filmem, prostym słowem. Wtedy odkrywają, że pragną czegoś więcej. Wtedy zaczynają szukać i odnajdują to, co naprawdę ważne”, mówi s. Małgorzata, dominikanka.

Misja, która się naprawdę dzieje

Obecność sióstr zakonnych w sieci to nie kampania, lecz realne duszpasterstwo. Kiedyś siostry ewangelizowały w szpitalach i pod fabrykami. Dziś - także na TikToku, w podcastach i transmisjach live. Zamiast dziesiątek słuchaczy mają setki tysięcy. To ogromna odpowiedzialność, ale i szansa.

Sieć to miejsce, gdzie dzieje się wiele zła, ale również wiele dobra. Jeśli Kościół nie będzie tam obecny, młodzi zostaną sami. Zakonnice - misjonarki cyfrowych peryferii - pokazują, że Ewangelia działa także po obu stronach ekranu.